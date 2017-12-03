وزير الزراعة يتابع إجراءات مجابهة فيروس إنفلونزا الطيور

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمجابهة فيروس إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، بالتزامن مع موسم الشتاء، من خلال أعمال التقصي والتحصين والتوعية لكافة القطاعات المنتجة للدواجن في مصر بما فيها القطاع الريفي.جاء ذلك خل

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمجابهة فيروس إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره، بالتزامن مع موسم الشتاء، من خلال أعمال التقصي والتحصين والتوعية لكافة القطاعات المنتجة للدواجن في مصر بما فيها القطاع الريفي.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان الوزارة، بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومديري معهدي بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية، للوقوف على الخطوات والإجراءات الاحترازية، التي تم إتخاذها في هذا الشأن.

واطمأن وزير الزراعة على توافر كافة الكميات اللازمة من الأمصال واللقاحات للتحصين ضد مرض إنفلونزا الطيور على مستوى الجمهورية، ضماناً لعدم وقوع أي أزمات طوال الموسم.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة تكثيف عمليات المراقبة الوبائية للمرض في كل المحافظات، وإتخاذ أعلى درجات الحذر ومتابعة وترصد الموقف الوبائي للمرض أولاً بأول، لاحتواء المرض والتقليل من آثاره السلبية على الثروة الداجنة والمواطنين.

واستعرض الاجتماع الإجراءات في هذا الشأن، والتي تشمل: التقصي، والقضاء على البؤر المصابة، واعمال الأمان الحيوي، والتحصين، وتتم أعمال التقصي بنوعيه النشط والسلبي، وذلك بالأسواق والتربية المنزلية والمزارع ومجازر الخنازير، وكذلك المواقع التي تقع بمسار الطيور المهاجرة لـ 45 موقعًا، فضلاً عن تفعيل فرق الكاهو من خلال التوعية والمشاركة المجتمعية.

وبحسب الإجراءات التي تم استعراضها، خلال الاجتماع يتم الاستجابة السريعة للبؤر التي يتم اكتشافها من خلال فرق الاستجابة السريعة والتي تشمل الإعدام، التنظيف والتطهير، التوعية والإرشاد حول البؤرة، التقصي بنطاق البؤرة، والتحصين لطيور التربية المنزلية بلقاح أنفلونزا الطيور في دائرة نصف قطرها 9 كيلو متر من البؤرة بجرعتين مجاناً يفصل بينهما 28:21 يوم، وتتم أعمال الأمن الحيوي من خلال المرور على المزارع لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتوعية اللازمة لتنفيذ ذلك، فضلاً عن التوعية والإرشاد في التربية المنزلية لإجراءات الامن الحيوي بأماكن تربية الطيور وكيفية التربية الآمنة كذلك طريقة الذبح الآمن.