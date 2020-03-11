اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يبحث نقل الخبرة النيوزيلندية في مجال التدريب

استكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين.
الصاوي أحمد 10:48 ص, الأربعاء, 11 مارس 20 10:48 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

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استقبل السيد القصيـر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جريج لويس سفير دولة نيوزيلندا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

حضر اللقاء المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية ، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

واكد وزير الزراعة خلال اللقاء علي عمق علاقات المشتركة التي تربط بين البلدين في عدد كبير من مجالات التعاون، لاسيما المجال الزراعي والذي شهد نشاطاً كبيراً ،لافتا الي أهمية تكثيف فرص التعاون المشترك، والسعي نحو تحسين ميزان التبادل التجاري بما يتلاءم مع عمق العلاقات بين البلدين.

وقال أن الجانبان، بحثا الاستفادة من الخبرة النيوزيلندية في مجالات التدريب ، واستكمال الملفات الفنية العالقة بشأن انسياب حركة المنتجات الزراعية بين البلدين.

كما استعراض السفير النيوزيلندي على دعم أوجه التعاون فيما يتعلق بالتعاون القائم بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الصناعات الأولية النيوزيلندية في مجال تدريب الأطباء البيطرين المصريين، وإقامة ورشة عمل دولية بالقاهرة بهدف نقل الخبرة النيوزيلندية.

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بقلم الصاوي أحمد

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