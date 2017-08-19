وزير الزراعة يبحث نقل التجربة البولندية في إنتاج الألبان

الصاوي أحمد:أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب البولندي على نقل الخبرة البولندية لمصر في مجال إنتاج الألبان، وتوسيع دائرة التعاون في هذا المجال.وقال البنا، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لبولندا، إنه تم الاطلاع على التجربة البولندية في مجال تج

الصاوي أحمد:

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الاتفاق مع الجانب البولندي على نقل الخبرة البولندية لمصر في مجال إنتاج الألبان، وتوسيع دائرة التعاون في هذا المجال.

وقال البنا، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لبولندا، إنه تم الاطلاع على التجربة البولندية في مجال تجميع الألبان من المزارع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من خلال التعاونيات المتخصصة في هذا المجال والتي تم زيارتها للوقوف على التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

وأوضح وزير الزراعة أن تلك التعاونيات تعتمد على الشراكة بين مصدري الألبان، حيث يتم تحديد نقاط لتجميع الألبان وتكويدها وتخزينها للوصول الى المصنع وتجهيزها سواء لبن مبرد أو منتجات مختلفة من الألبان كالجبن وغيرها واعدادها للتصدير إلى إنجلترا والصين وبعض الدول العربية مثل الجزائر.

وقان البنا والوفد المرافق له بزيارة عدد من المعاهد البحثية البولندية، وأهمها معهد بحوث البساتين، حيث استعرض مدير المعهد الأنشطة المختلفة التي يقوم بها المعهد، كذلك تفقد معامل المعهد المختلفة مثل معهد زراعة الأنسجة والبيوتكنولوجى والتصنيع الغذائي.

واتفق الجانبان على ضرورة التعاون بين المعهد ونظيره بمركز البحوث الزراعية في مصر، من حيث تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث والاشتراك في المشاريع الدولية وخاصة الممولة من الاتحاد الأوروبي، كذلك زيادة فرص التبادل الطلابي بين البلدين، لنقل المعرفة والعلوم والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.​