وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد آفاق التعاون والمشروعات المشتركة



استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل برسيلا توريس – كبير مستشاري المشتريات بالايفاد نتالي جبرايل – كبير مسئولي المشتريات باقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا واوروبا محمد الغزالي – مسئول مشروعات الايفاد بمصر.



بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الايفاد في عدد من الموضوعات الهامة ومنها مؤتمر COP27. المقرر عقده في مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

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اللقاء تناول التعاون في بناء القدرات للكوادر العاملة بمشروعات الايفاد بمصر والدور المنوط بهم في تنفيذ المشروعات على أكمل وجه لتحقق الأهداف المنشودة منها.

وأشاد مسئولو الايفاد بالكوادر الموجودة في عدد من المشروعات المنفذه بمصر ، حيث اكد القصير على ضرورة ابراز هذه النماذج وقصص النجاح فى قمة المناخ والخاصة بمشروعات الايفاد ومن بينها مشروع سيل SEAL في المؤتمر القادم COP27.



‏ كما أكد القصير على أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على الاسراع من الاجراءات التي من شأنها تحسين أداء العمل الحكومي في تنفيذ المشروعات بمصر والانتهاء من المشروعات المعلقة.



‏ووعد مسئولو الايفاد بعرض النماذج المصرية الناجحة على مجلس محافظي الايفاد القادم.

ومن ناحيتهم أكد مسئولو الايفاد ان نظام المشتريات الجديد الذي تعمل به مشروعات الايفاد في مصر هو نظام فعال للتخطيط والمتابعة للتأكيد على مخرجات المشروعات وتحقيقها لأهدافها وسيتم اطلاق النسخة التجريبية لبرنامج المشتريات الجديد في مصر في سبتمبر المقبل.



” ‏القصير” رحب باطلاق البرنامج تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي واقترح ان يتم الاطلاق من المركز التنسيقي بالاقصر كونه منارة للتدريب والتعاون المستدام بين مصر والاشقاء من الدول الأفريقية المختلفة.