وزير الزراعة يبحث مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أونيوتى أديجو وزير الثروه الحيوانية والسمكية بجنوب السودان وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية وقال القصير إن هذه اللقاء يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء في جنوب السودان التي تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية، كما يأتي اللقاء بعد زيارة وزيرة الزراعة في جنوب السودان إلى القاهرة في نوفمبر 2020 ثم زيارة وزير الزراعة المصري إلى جوبا في أبريل الماضي.

وأضاف القصير أن دولة جنوب السودان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الخصبة وأيضا مناطق شاسعة للاستزراع السمكي وبعد تنمية هذه الموارد يمكن تغطية كل احتياجات السكان هناك وتحقيق فائض للتصدير.

وقال إننا بحثنا كثيرا من الجوانب في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ودعم القدرات والأمصال واللقاحات والقوافل البيطرية وأكد أن الخبراء المصريين جاهزون للسفر إلى جنوب السودان ولساعدة الأشقاء هناك نظرا للخبرة المصرية الكبيرة في هذه المجالات.

‏وزير الزراعة أكد أيضا أنه بحث مع “أديجو” التعاون في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور وبالتالي تستطيع مصر توفير احتياجات الأشقاء السودانيين من الدواجن بدلا من استيرادها من دول أخرى، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث الزراعية.

وقال وزير الزراعة، إن الوفد السوداني سوف يقوم بزيارات ميدانية لبعض المعاهد البحثية والمشروعات الزراعية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال.

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‏ومن ناحيته وجه أونيوتى أديجو وزير الثروه الحيوانية والسمكية بجنوب السودان وجه الشكر لجمهورية مصر العربية على الدعوة وحسن الاستضافة.

وقال إن الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة المصري كان مثمرا للغاية، حيث تم مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه جمهورية مصر العربية لجمهورية جنوب السودان في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من خلال بناء القدرات عن طريق إرسال متخصصين مصريين لجنوب السودان لنقل الخبرات المصرية هناك.

وأوضخ أنه يمكن تزويدنا باللقاحات والمعدات اللازمة للاستفادة بالثروة الحيوانية التي تتمتع بها جمهورية جنوب السودان ، وإمكانية التعاون بين البلدين في مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن.

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‏وأضاف “أديجو” أننا ناقشنا أيضا حاجة جنوب السودان لمراكز لبناء القدرات في مجالات الدواجن وتجميع الألبان والاستزراع السمك.

وقال إن الفنيين من مصر وجنوب السودان سيقومون بالاتفاق علي بنود التعاون الفني ‏ويتم وضعها في إطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة وأيضا بعض القيادات من وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان.

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والجدير بالذكر أن هناك وفدا رفيع المستوى برئاسة جيمس واني إيجا نائب رئيس دولة جنوب السودان يزور القاهرة حاليا لبحث آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعقدت بالأمس اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا بين مصر وجنوب السودان برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية بجنوب السودان.

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