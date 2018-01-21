وزير الزراعة يبحث مع نظيريه الفرنسي والمقدوني زيادة التعاون

الصاوي أحمدعقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، على رأسهم وزيرا الزراعة بدولتى مقدونيا وفرنسا، لبحث تكثيف التعاون في قطاع الزراعة مع مصر.وأكد البنا خلال لقائه و"ليو بكو نيكولوفسكي" وزير

الصاوي أحمد

عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام زيارته للعاصمة الألمانية برلين، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسئولين الدوليين، على رأسهم وزيرا الزراعة بدولتى مقدونيا وفرنسا، لبحث تكثيف التعاون في قطاع الزراعة مع مصر.

وأكد البنا خلال لقائه و”ليو بكو نيكولوفسكي” وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه بجمهورية مقدونيا، والذي عقد بمقر السفارة المصرية ببرلين، أن هناك علاقة تعاون تربط بين مصر ومقدونيا، واتفاقيات تم توقيعها مع مصر منذ عامين لتبادل الخبرات في عدد من المجالات على رأسها السياسات الزراعية، الزراعة العضوية، وتنمية الثروة الحيوانية.

وأشار وزير الزراعة الى أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين ليشمل أيضاً ترشيد استهلاك مياه الري، فضلاً عن زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين الجانبين، وانسياب تلك المنتجات دون عوائق.

وأوضح البنا أن هناك فرصا استثمارية كبرى بمصر، خاصة بعد المشروعات القومية الكبرى والعملاقة في مجال الزراعة والثروة السمكية، والتي تفتح الباب للمستثمرين في ظل الحوافز الاستثمارية التي اعتمدتها الحكومة مؤخراً، في إطار تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه.

والتقى وزير الزراعة ونظيره الفرنسي “ستيفان ترافير”، بمقر السفارة الفرنسية ببرلين، لبحث سبل التعاون الزراعي بين مصر وفرنسا وتكثيفه خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية.

وقال البنا إن هناك صداقة قوية تربط بين مصر وفرنسا، وعلاقات طيبة بين البلدين وتعاون في الكثير من المجالات المهمة وعلى رأسها القطاع الزراعي.

وأشار البنا الى أن مصر في الفترة الحالية تضع ضمن أولوياتها تطوير إدارة مياه الري، وترشيد استخداماتها، فضلاً عن انشاء مجتمعات زراعية جديدة، وهو الأمر الذي يمكن أن يشمله التعاون بين الجانبين.

واستعرض وزير الزراعة مع نظيره الفرنسي، الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر في الوقت الحالي، والتي تعتمد عليها المشروعات القومية الكبرى مثل: المليون ونصف المليون فدان، ومشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.

وأعرب البنا عن رغبته في فتح أسواق جديدة للحاصلات المصرية في فرنسا، لافتاً الى أن مصر اتخذت عددا من الإجراءات الحجرية والمعملية مؤخراً، ساهمت في زيادة الفرص التصديرية للحاصلات الزراعية المختلفة، وفتح أسواق جديدة لها في الخارج، كذلك يجرى حالياً تعديلات جديدة في قوانين الحجر الزراعى، بما يتوافق مع الظروف المصرية وكذلك للتواكب مع المستجدات العالمية.

ووجه وزير الزراعة الدعوة لنظيره الفرنسي لزيارة مصر، للتباحث حول مشروعات التعاون المشترك، واعداد وثيقة للتعاون موضح بها المجالات المتفق عليها، لدخولها الى حيز التنفيذ.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شارك في فعاليات المنتدى الدولي للغذاء والزراعة العاشر لوزراء الزراعة، والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 18 الى 21 يناير الحالي، والذي شارك فيه أكثر من 90 وزيرا للزراعة على مستوى العالم، كما حضر أيضاً فى فعاليات الأسبوع الأخضر وزيارة معرض “فروت لوجيستكا”، والذى يعد واحدًا من أكبر وأهم المعارض الزراعية في العالم.