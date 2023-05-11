وزير الزراعة يبحث مع نظيره المجري والمفوض الزراعي الإفريقي آفاق التعاون المشترك

في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية واستكمالا للقاءات الثنائية التي عقدها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقدة حاليا في واشنطن أجري “القصير” عدد من الاجتماعات من بينها لقائه مع اشتيفان ناجي وزير الزراعة المجري، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي يوليها الجانبين أولية في المجال الزراعي حاليا وهي العلاقات الثنائية التي تشهد تطورًا ملموسا منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المجر في عام 2021.

واستعرض الوزيران التجربة الرائدة الخاصة بتنويع مصادر توريد اللحوم الحية الى مصر ومن بينها المجر حيث تم بالفعل استيراد أكثر من 25 الف رأس ماشية منها ما هو بغرض التسمين ومنها ثنائي الغرض لانتاج اللحوم والألبان، كما ناقش الجانبان الموضوع الخاص بتبادل الخبرات في انتاج تقاوي الخضر العالية الإنتاجية والمقاومة للجفاف والملوحة فضلا تفعيل انشطة التعاون في مجال البحوث الزراعية والتدريب، وفقًا لما جاء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين اثناء زيارة القصير لدولة المجر في ديسمبر 2021 والتي تشمل أوجه عديدة للتعاون.

كمًا التقي القصير مع السفيرة جوزيفا ساكو المفوض الزراعي بالاتحاد الافريقي حيث تم بحث مشكلة الأمن الغذائي التي يواجهها العالم وفي مقدمتها دول القارة السمراء، وتم التطرق إلى مشاركة المسؤلة الافريقية في اجتماعات التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وتم خلاله اطلاق مبادرة الزراعة الفاست الـFAST وسبل تفعليها وانعقاد اللجنة الفنية الزراعية المتخصصة خلال الشهر الجاري والتي يتراسها وزير الزراعة.

ووزار القصير والوفد المرافق له المعرض الزراعي الخاص بالابتكارات الزراعية في محال التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات والمقام على هامش فعاليات مؤتمر قمة المناخ وهو المعرض المخصص للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا الزراعية وأجرى الوزير حوارات مع ممثلي بعض الشركات العاملة في مجالات استخدام التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في قياسات الانبعاثات الكربونية بالغلاف الجوي.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد زار العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور مؤتمر المناخ والابتكار الزراعى رافقه خلالها د سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.