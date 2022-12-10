وزير الزراعة يبحث مع نظيره الزيمبابوي استنباط أصناف نباتية تتكيف مع التغيرات المناخية

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور انيكسوس جونجوي وزير الزراعة في زيمبابوي وذلك على هامش اجتماع استدامة الأمن الغذائي بابيدجان لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وخلال اللقاء قدم “جونجوي” التهنئة “للقصير” على نجاح مؤتمر المناخ وأشار إلى أنه كان تجمع كبير لدول العالم لمناقشة التحديات التي تواجه العالم بسبب التغيرات المناخية.

ومن جانبه أشار “القصير” إلى أنه تم تخصيص يوم كامل في قمة المناخ تحت عنوان الزراعة والتكيف وقد تم إطلاق مبادرة FAST والتي تهدف إلى التحول المستدام للغذاء ليس فقط في مصر بل بدول العالم، فضلًا عن أنها تعتبر بمثابة مبادرة تضم كل المبادرات التي تم إطلاقها من قبل، إضافة إلى إلى أنها تدعم حشد التمويل لمجابهة التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء ناقش “الوزيران” إمكانية التعاون في مجال استصلاح الأراضي وإنتاج التقاوي واستنباط أصناف نباتية قادرة على مجابهة التغيرات المناخية والممارسات الزراعية الجيدة ونظم الري والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية والزراعات المحمية والبحوث التطبيقية والتدريب وبناء القدرات.

واتفقا على تحديث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل في مجال الزراعة والثروة السمكية، على أن تشمل كل موضوعات التعاون وتوقيعها في أقرب وقت ممكن.. حضر اللقاء السفير وائل بدوي سفير مصر بكوت ديفوار والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.