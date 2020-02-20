وزير الزراعة يبحث مع نظيره البيلاروسي التعاون في الصوب والتبادل التجاري

استعرض الوزيران الفرص المتاحة للتعاون في كل المجالات الزراعية، خاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أناتولي خاتسكو وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وفي بداية المباحثات رحب القصير بوفد جمهورية بيلاروسيا، كما أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع الجانب البيلاروسي في كل المجالات ذات الصلة بالمنظومة الزراعية ، وقد جاء اللقاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء لقائه مع نظيره البيلاروسي بضرورة التنسيق والإسراع باتخاذ خطوات فعالة وسريعة لرفع مستوى التعاون والتبادل بين البلدين.

واستعرض الوزيران الفرص المتاحة للتعاون في كل المجالات الزراعية، خاصة الصوب الزراعية والإنتاج الحيواني والميكنة وزيادة حجم التبادل التجاري في الحاصلات الزراعية بين البلدين إضافة إلى تبادل الخبرات في إنتاج التقاوي والتعليم الزراعي.

وشدد القصير على ضرورة توفير خدمات ما بعد البيع للمعدات البيلاروسية وأكد أن مصر هي بوابة الدخول للأسواق الأفريقية.

وأشاد وزير الزراعة بجمهورية بيلاروسيا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين حاليا وأكد رغبة بلاده في زيادة وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية خاصة الثوم والموالح والبطاطس واستعدادها للتعاون مع الجانب المصري وتبادل الخبرات في كل المجالات الزراعية.

وأعرب أناتولي عن اهتمام بلاده بفتح فرص تسويقية لمعدات تشغيل مزارع الماشية المصرية.

واتفق الجانبان على ضرورة تشكيل مجموعة عمل تقوم بوضع آليات لتحويل ماتم الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية والعمل على متابعة تنفيذها لضمان استدامة التعاون في المجال الزراعي وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين.