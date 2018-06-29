وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردني سبل تكثيف التعاون المشترك

الصاوي أحمدبحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات، سبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور السفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، والدكتو



الصاوي أحمد

بحث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأردني المهندس خالد الحنيفات، سبل تعزيز وتكثيف التعاون المشترك بين البلدين في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بديوان وزارة الزراعة، بحضور السفير علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سيد خليفة رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الخارجية الزراعية.

وأكد أبوستيت عمق العلاقات التي تربط بين الأردن ومصر، في عدد كبير من المجالات والتي يأتي على رأسها مجالات الزراعة، معرباً عن تطلعه لتكثيف هذاالتعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أهمية ان يشمل التعاون المشترك زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية والحيوانية بين الجانبين، لتشمل عمليات الاستيراد والتصدير للخضر والفاكهة، والأسماك والدواجن، فضلاً عن الخيول والتي نجحت مصر مؤخراً في إلغاء فرض الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي عليها، وتم بالفعل التصدير إلى 8 دول أوروبية.

وبحث الجانبان إمكانية أن يشمل التعاون المشترك أيضاً تبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة، في مجالات معاملات ما بعد الحصاد، وتطوير سلاسل القيمة، والاستزراع السمكي، وإدارة المياه، فضلاً عن تطوير الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم.

