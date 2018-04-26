وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردنى تكثيف التعاون

الصاوى أحمدعقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقائين ثنائيين منفصلين مع نظيره الأردنى المهندس خالد الحنيفات، والدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الاماراتي، على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالأردن، لبحث سبل تكثيف التعاون



الصاوى أحمد

عقد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقائين ثنائيين منفصلين مع نظيره الأردنى المهندس خالد الحنيفات، والدكتور ثانى بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الاماراتي، على هامش اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالأردن، لبحث سبل تكثيف التعاون الزراعى مع مصر.

وأكد البنا خلال لقائه المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، اهمية أن يشمل التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، زيادة فرص تبادل الحاصلات الزراعية وانسيابها بين البلدين، وذلك فى سبيل تحقيق التكامل العربى المشترك نحو رفع مستوى الأمن الغذائي، منوهاً الى ان مصر اتخذت اجراءات معملية وحجرية جديدة لزيادة الفرص التصديرية للحاصلات الزراعية المصرية، وعلى أثرها تم فتح اسواق جديدة لها فى الخارج.

وأشار البنا الى إمكانية أن يشمل التعاون بين البلدين أيضاً تبادل الخبرات والبحوث العلمية الزراعية، بين المراكز البحثية فى مصر والأردن، فضلاً عن نقل التكنولوجيات الزراعية الحديثة، فى مجالات الانتاج النباتي، والحيوانى والسمكي.

وهنأ البنا نظيره الأردني، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية فى دورتها الخامسة والثلاثين، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد، والنجاح خلال العامين المقبلين وهما فترة رئاسته للجمعية.

وأكد وزير الزراعة خلال لقائه و وزير التغير المناخى والبيئة الاماراتي، الدكتور ثانى بن أحمد الزويدي، على عمق علاقات التعاون بين مصر والامارات فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجالات المرتبطة بالزراعة، لافتاً الى أن تلك العلاقة تمتد على المستويين الرسمى والشعبى أيضاً.

وأشار الى ان القيادة السياسية فى مصر وجهت ببذل كل جهد ممكن من أجل دعم مسيرة العمل الاقتصادى العربى المشترك، لتحقيق تكامل فعال يساهم فى تحقيق التنمية العربية ودعم الأمن الغذائى العربي.

وبحث الجانبان تكثيف التعاون فى نقل التقنيات والخبرات وتطوير معارف وقدرات العاملين فى المجالات الزراعية بين البلدين، خاصة فى مجالات ادارة استخدامات مياه الري، والذى يأتى ضمن أولويات مصر فى الوقت الراهن، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الارض والمياه.

وشارك البنا، فى اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتى عُقدت فى المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور وزراء الزراعة من الدول الأعضاء، وممثلى الهيئات والمؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بقطاعى الزراعة والغذاء.