وزير الزراعة يبحث مع نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي تفعيل دور مركز الأقصر التنسيقي

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مانوج جونيجا – المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) برافين اجروال – المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي.

وخلال الاجتماع رحب “القصير” بالضيوف وأشاد بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي وأعرب عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من التعاون الفعال خاصة مع وجود مركز الأقصر التنسيقي والذي تم إنشاؤه وافتتاحه العام الماضي لتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة للأشقاء الأفارقة ودول شرق أسيا في إطار ما يسمي بالتعاون الجنوب-الجنوب وان يتم استثمار النجاح الذي حققته الدورات الأولي التي قام المركز بتنفيذها لتنفيذ المزيد منها .

وأضاف “القصير” أن مركز الأقصر يتواجد في مدينة تحتضن الكثير من النماذج الناجحة في مجال الزراعة مثل الري الحقلي الحديث والطاقة الشمسية ، فضلا عن نماذج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة تجفيف الطماطم في إطار تعزيز سلاسل القيمة .

ومن جانبه وجه “جونيجا” الشكر لوزير الزراعة وأشار إلي وجود قصص نجاح ملموسة في قطاع الزراعة المصرية وان مهمة برنامج الأغذية العالمي هي التوسع في تلك التجارب ونشرها في مجال زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسينها وكذلك قطاع البذور وأشاد بالتطور الهائل الذي يشهده قطاع الزراعة في مصر علي كافة المستويات خاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين .

وأشار “جونيجا” إلي مركز الأقصر التنسيقي كأحد النماذج الناجحة للتعاون بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة نظرا للدور الذي يلعبه في تدريب الأفارقة في إطار التعاون الجنوب-الجنوب . وتتطلع إلى أن تكون مصر مركز لنقل التكنولوجيا لأنحاء القارة الأفريقية .

وعلي صعيد أخر ، أشار”جونيجا” إلي أن برنامج الأغذية العالمي سيشارك في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ وأعرب عن سعادته لانعقاد هذا المؤتمر في مصر والرغبة في إنجاح هذا المؤتمر علي المستوي الدولي .

وقال انه سيقوم بزيارة إلي مدينة الأقصر بناء على دعوة وزير الزراعة وذلك للاطلاع علي النماذج والتجارب الناجحة في الزراعة ونماذج الري الحديث وزراعات القصب والأنشطة القائمة علي الطاقة الشمسية للوقوف علي المجهودات التي قامت بها الدولة لمحاولة التخفيف علي المزارع المصري في هذا المجال . حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.