وزير الزراعة يبحث مع مدير «كروب لايف» التعاون في مجال سلامة الأغذية

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة إيملي ريس المدير التنفيذي للشركة الدولية لسلامة المحاصيل Croplife international على هامش فعاليات قمة مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

“القصير” رحب بالتعاون مع الشركة الدولية لسلامة المحاصيل وأشار إلى أهمية إعداد مقترح للتعاون يتم الاتفاق عليه من الجانبين ليتسنى تنفيذه خلال مدة محددة وأن تتشارك في تنفيذه الجهات الفنية المعنية بوزارة الزراعة ومنها لجنة مبيدات الآفات ومعهد بحوث وقاية النباتات بالإضافة إلى معهد بحوث أمراض النباتات.



ومن ناحيتها أعربت “ريس” عن سعادتها بلقاء القصير واقترحت التعاون مع وزارة الزراعة المصرية في مجال سلامة الأغذية والاستخدام المسئول للمبيدات في مكافحة الحشرات والأمراض التي تتسبب في خسائر كبيرة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل الخضر والفاكهة التصديرية .



وأشارت إلى التعاون السابق مع الجهات المختصة بوزارة الزراعة في إعداد وتدريب الكوادر الفنية المعنية باستخدام وتداول المبيدات وذلك من خلال مكتبها في القاهرة ، كما عبرت عن مدى سعادتها وامتنانها بحضور فعاليات مؤتمر المناخ الـ COP 27 بالعام الماضي بمدينة شرم الشيخ والذي شهد زخما كبيرًا بحضور عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية وكذا المنظمات العاملة في مجال البحوث الزراعية والآمن الغذائي الخ من فعاليات.

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جدير بالذكر أن الشركة الدولية لسلامة الغذاء “كروب لايف” تمثل أبرز الشركات في مجال الوقاية ولها مؤسسة تابعة في مصر وهي عضو مؤسس في اتحاد علوم النباتات في أفريقيا والشرق الأوسط.

‏Croplife Africa Middle East وهو اتحاد إقليمي يتبع الاتحاد الدولي لعلوم النباتات Croplife International و مقره في بروكسل- بلجيكا . تتولى مجموعة شركات كروب لايف العالمية إنتاج حوالي 90% من منتجات وقاية النباتات المدعومة بالبحث وتلتزم بتطبيق مفاهيم الزراعة المستدامة والاستخدام المسئول لتكنولوجيا علوم وقاية النباتات.



كمًا تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعاله لاهتمامات الأعضاء والمشتغلين في مجال وقاية النباتات كصوت معبر عن صناعة علوم وقاية النباتات، وتعمل على تعزيز التعاون مع المسئولين الحكوميين والهيئات الأخرى المهتمة بمستقبل الأغذية والزراعة وتأمين توافر الغذاء الآمن للاستهلاك المحلي والتصدير فضلًا عن تحسين وتطوير الأنظمة الزراعية المنخفضة الإنتاجية و تأهيلها لرفع إنتاجيتها ومواكبة متطلبات التصدير .



حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.