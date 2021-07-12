وزير الزراعة يبحث مع مدير «أكساد» المشروعات التي تنفذها في مصر

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد التابع لجامعة الدول العربية.

‏القصير استعرض المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية ووزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مشروعات التوسع الأفقي ودور الوازرة ومراكزها البحثية في التكيف مع التغيرات المناخية وإنتاج أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومحتملة للاجهاد الحراري وعالية الإنتاجية وكذلك الجهود المبذولة لترشيد استخدام المياة وتحديث طرق الري.

‏من جانبه أشاد نصر العبيد، مدير عام اكساد بالمشروعات الزراعية الحديثة التي تنفذها الدولة المصرية وكذلك مشروعات البنية التحيتية في كل المجالات والتي يتم تنفيذها في وقت قياسي وبسواعد المصريين.

‏”العبيد” عرض المشروعات التي تنفذها اكساد في مصر بالتعاون مع وزارة الزراعة استصلاح الأراضي من خلال معاهدها البحثية مركزي بحوث الصحراء والبحوث الزراعية وبالتنسيق مع السادة المحافظين.

وأوضح أن أكساد لديها اصناف متميزة من القمح والشعير عالية الإنتاجية ومحتملة للجفاف وندرة المياة وتقوم بإمداد معهد المحاصيل بمركز البحوث الزراعية بتجريبها وتقييمها تحت الظروف المصرية.

وقدم المدير العام لأكساد مشروعين تنمويين للتنمية الزراعية المستدامه بمحافظة مرسي مطروح لحصاد مياه الأمطار وإنشاء منشآت لتخزينها وإقامه وحدات الغاز الحيوي ودراسات لتنمية المراعي والممارسات الجديده للتين والزيتون وتثبيت الكثبان الرملية بواحة سيوه والمشروع الثاني متعلق بالتحسين الوراثي المجترات الصغيرة (الأغنام والماعز) بمحافظة جنوب سيناء والذي تم تنفيذ المرحلة الأولي بالتعاون بين اكساد ومركز بحوث الصحراء ومديرية الطب البيطري بجنوب سيناء.

وزير الزراعة وعد بدراسة المشروعين من قبل الوزارة وسوف يبدء تنفيذهما بعد دراستهما، وحضر اللقاء الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب اكساد بالقاهرة وسليمان صفر المدير المالي لأكساد