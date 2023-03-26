وزير الزراعة يبحث مع قيادات الوزارة الترتيبات النهائية للانتقال إلى العاصمة الإدارية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا مع قيادات الوزارة وبحث معهم آخر ترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتجهيزات النهائية لانتظام العمل من مقر الوزارة هناك، وكذلك الانتهاء من تسكين العاملين وتوفير كل متطلبات أدائهم لمهام وظائفهم.

بحث الاجتماع أيضًا متابعة تشغيل المجمعات الزراعية التى تم إنشاؤها خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري وكذلك الاستعداد للمرحلة الثانية مع تحديد الأولويات الواجب تنفيذها من المجمعات الزراعية بالقرى الاكثر احتياجا.

كما بحث الاجتماع خطة الوزارة في زيادة نسبة التقاوى المعتمد من الذرة وفول والصويا في ضوء تفعيل الزراعة التعاقدية وإقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى توفير تقاوى الارز الجيدة للموسم الجديد، والتغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية التعامل معها وكذلك ضرورة اصدار التوصيات والإرشادات للمزراعين والتواجد معهم بصفة مستمرة وتكثيف جهود مكافحة الآفات الزراعية والقوارض خلال فترة الطقس المتغيرة .

ووجه وزير الزراعة خلال الاجتماع باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعية كما وجه بضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق لمساحة القمح وسرعة الانتهاء من محطات شتلات القصب في كوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان .

وأكد “القصير” أيضا ضرورة تكثيف القوافل البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذلك متابعة مشروع تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان .

كما وجه القصير بمتابعة الانتهاء من حصر كافة الأصول ورفع كفاءتها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في مجال الحصر التصنيفى ودراسات التربة للأراضي الجديدة الجاري استصلاحها كذلك جهود منظومة تحديث الري.