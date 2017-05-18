وزير الزراعة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تعزيز التعاون

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و “لاورانس فيستهوف” سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، سبل التعاون في قطاع الزراعة، والمجالات المتعلقة بين البلدين.

وأكد البنا خلال لقائهما بديوان عام وزارة الزراعة، أهمية الشراكة المصرية مع هولندا وفرنسا وإيطاليا في مجال الزراعة، خاصة التعاون مع هولندا في مجال الصوب الزراعية، نظرا ًلتفوق الجانب الهولندي في هذا المجال، ومع إطلاق المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية بمصر.

وأشار فايد الى أن هناك أولويات لوزارة الزراعة خلال الفترة الحالية، وعدد من المشروعات الزراعية التي يمكن التعاون من خالها، حيث تركز في الأساس على الانتاج المحلي للتقاوي، فضلاً عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الانتاج الزراعي والحيواني، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل تتحمل التقلبات المناخية، وغير شرهة في استخدام المياه، وأيضاً تعطي إنتاجية عالية، وجودة فائقة.

وأوضح أن ضمن تلك الاهتمامات أيضاً ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، واستغلال كل قطرة مياه الاستغلال الأمثل، من خلال تغيير نظم الري في الدلتا، وإدخال نظم تكنولوجية حديثة.

وأكد البنا أهمية ان يشمل التعاون بين البلدين، زيادة التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، لافتاً الى ان مصر استطاعت مؤخراً فتح أسواق جديدة لها في الخارج، حيث زادت نسبة صادرات الحاصلات الزراعية مقارنة بالعام الماضي.

وأشاد وزير الزراعة بالنظام التعاوني الزراعي في هولندا، لافتاً الى انها تعد من التجارب والنماذج الجيدة والناجحة والتي سيتم الاستفادة منها وبحث امكانية تطبيقها في مصر.

واتفق الجانبان على ان يتم عقد لقاء بين الخبراء الزراعيين من الجانبين، لاعداد ورقة عمل خاصة بمشروعات التعاون الزراعي والحيواني بين البلدين، والاتفاق على تنفيذها.