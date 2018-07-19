وزير الزراعة يبحث مع سفير كازاخستان بالقاهرة تكثيف التعاون

الصاوى أحمدبحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"أرمان إيساجالييف" سفير كازاخستان بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين البلدين في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزير الزراعة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للث

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و”أرمان إيساجالييف” سفير كازاخستان بالقاهرة، تكثيف سبل التعاون بين البلدين في المجال الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزير الزراعة، بحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور هشام علام المشرف على العلاقات الخارجية.

وبحث الجانبان سبل زيادة فرص التبادل التجاري للمنتجات والحاصلات الزراعية بين البلدين، خاصة أن كازخستان تشتهر بإنتاج محصول القمح، فضلاً عن اللحوم، ووجود وفرة في روؤس الماشية الحية لاسيما الخراف.

وأشار الوزير الى أنه يمكن أيضاً أن يشمل التبادل التجاري أيضاً زيادة الفرص التصديرية لمحاصيل: العنب، المانجو، والموالح من مصر الى كازاخستان، خاصة بعد الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخراً للتوسع في صادراتها، وفتح أسواق جديدة لها بالخارج.

وأوضح أبوستيت أن الحكومة المصرية عملت على تشجيع مناخ الاستثمار في مصر، والمستثمرين خاصة في المجال الزراعي، لافتاً الى إمكانية ان يكون هناك تعاون لإنشاء صوامع للقمح بمنطقة سفاجا، كنقطة لتسهيل عمليات التخزين، والتوزيع منها الى دول أخرى.

وأكد الجانبان على أهمية العمل على تبادل الخبرات في عدد من المجالات المتعلقة بالنشاط الزراعى، على رأسها: الطب البيطري ومكافحة الآفات الزراعية، والأمراض الحيوانية المختلفة.