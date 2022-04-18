وزير الزراعة يبحث مع سفيرة الإمارات في القاهرة آفاق الاستثمار

وجه "القصير" الفريق المعاون بحل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق لها، وبحث معها آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي.

حضر الاجتماع د محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين خاصة خلال المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين الإماراتيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم تشجيعا للاستثمارات سوء كانت العربية او الإماراتية بشكل خاص في مصر.

ووجه “القصير” الفريق المعاون بحل جميع المعوقات التي تواجه بعض الشركات الإماراتية وقد تم الاتفاق على آلية لمتابعة الملفات للوصول الى الحلول بشكل سريع.

كما أشار وزير الزراعة إلى ضرورة تسهيل انسياب السلع الزراعية من مصر إلى الامارات خاصة في ضوء تشجيع التعاون المصري الإماراتي والتكامل العربي.

وأيضا نظرا بما تتمتع به الصادرات الزراعية المصرية من سمعة جيدة في جميع اسواق دول العالم

ومن جانبها أكدت “الكعبي” على التعاون الوثيق بين الدولتين وتوجيهات القيادة في الامارات بدعم الاستثمارات الإماراتية داخل جمهورية مصر العربية.

وأكدت سفيرة الامارات انها سوف تعمل على ما طرحه وزير الزراعة بشأن الصادرات الزراعية المصرية بالتواصل ومتابعة كل الموضوعات مع الجانب الإماراتي