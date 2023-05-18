وزير الزراعة يبحث مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم بندكت أوراما رئيس مجلس إدارة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقى ( أفريكسيم ) بمدينة الأقصر وتم عقد اجتماعا بحضور المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر و برافين اجراوال الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمى بمصر.



وخلال الاجتماع رحب الوزير بزيارة أوراما لمركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار حيث قام البنك بدعم برنامج الأغذية العالمى من أجل إعداد وتهيئة المركز بمشاركة وزارة الزراعة ليكون منارة لتبادل خبرات الدول الإفريقية ومصر فى مجالات التصدى للتغييرات المناخية ودعم صغار المزارعين والمرأة والشباب والشمول المالى والرقمنة والتدريب وبناء القدرات.



“القصير” أكد أن هناك عديد من الأزمات العالمية التى أثرت على الاقتصاديات الناشئة مثل التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وأنه لابد من التعاون بين بلدان القارة الإفريقية لعبور هذه الأزمات ورفع مستوى الأمن الغذائى وهو ما نجحت فيه مصر،كما يمكن الاستفادة من هذه التجارب الناجحة ونقلها للبلدان الإفريقية،مشيرا إلى أن مركز الأقصر التنسيقى قد استقبل بالفعل عدد كبير من المتدربين من15 دولة إفريقية.



وزير الزراعة عرض تجربة مصر فى مجال الشمول المالى ودعم صغار المزراعين وتطوير سلاسل القيمة ورفع كفاءة استخدام المياه والاهتمام بمشروعات تمكين المرأة وزيادة درجه الوعى من خلال الدورات التدربيية والمدارس الحقلية، كما أشار إلى تقديم الدعم لكل الدول الإفريقية الشقيقة فى مجال التدريب وبناء القدرات .



“القصير” طالب إداراة البنك الافريقى بزيادة الدعم لبرامج الامن الغذائى والابتكار الريفى وتمكين المرأة والشباب وبرامج الشمول المالى والإقراض منخفض الفوائد ،مشيرا إلى أن مصر من خلال البنك الزراعى المصرى توفر حافظة وصلت إلى 20 مليار جنيه للاقراض للمشروعات الزراعية بفائدة لا تزيد عن خمسة بالمائة حيث أن هناك توجهيات للحكومة المصرية بتذليل كافة الإجراءات تيسيرا على المزارعين.



ومن ناحيته عبر “اوراما”عن سعادته بزيارة مصر ولقاء وزير الزراعة وقال إنها قادرة على نقل القارة الإفريقية إلى الأمام فى مجالات الأمن الغذائى وإنتاج الغذاء ،مشيرا إلي أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية من أراضى صالحة للزراعة ومياه للرى وأيدى عاملة رخيصة وبالرغم من ذلك تقوم بلدان القارة باستيراد غذائها وأنه يمكن تقليل هذه الفجوة من خلال التعاون ونقل الخبرات .



وأشار إلى أن البنك سوف يقوم بمضاعفة دعمه لبرنامج الغذاء العالمى من أجل دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب،وان البنك يتطلع لمزيد من التعاون مع وزارة الزراعة فى مختلف المجالات

وعقب الاجتماع قام وزير الزراعة و بندكت اوراما ومحافظ الأقصر بزيارة مركز الأقصر التنسيقى لنشر المعرفة والابتكار لاطلاع الضيف على الجهود التى تتم ونشر الوعى والتثقيف المالى، واستمع الوزير والضيف إلى رأى المشاركين فى البرامج من السيدات والشباب والأطفال، كما شاهدوا عددا من الدورات التدريبية المقامة فى المركز عن الشمول المالى وريادة الأعمال وتعليم الأطفال كيفية الادخار عن طريق برامج ترفيهية ،واستمعوا لبعض قصص النجاح من السيدات والشباب .



وفى نهاية الجولة أبدى رئيس البنك إعجابه بالدور الذى تقوم به وزاره الزراعة وأيضا المركز بالتعاون مع برنامج الغذاء العالم ووجه بأن يتم مضاعفة الدعم لهذا النشاط وأبدى رغبته فى توسيع نطاق الدعم لزياده ودعم الدول الإفريقية

حضر الاجتماع الدكتور على حزين رئيس جهاز التنمية الشاملة بالوزارة والمشرف على إدارة مركز الأقصر التنسيقى .