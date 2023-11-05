وزير الزراعة يبحث مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي آفاق التعاون

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور مسعود جارالله رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والقائم بأعمال المدير العام للمنظمة، وذلك فى إطار تسلم دولة قطر رئاسة المجلس التنفيذي الحالي للمنظمة وبحث معه آلية دفع العمل بأنشطة المنظمة الإسلامية، في ضوء أهمية العمل خلال الفترة الحالية، على تحقيق الأمن الغذائي للدول أعضاء المنظمة.



وتناول اللقاء أهمية التنسيق والتعاون فى إعداد مشروعات تخدم قضايا الأمن الغذائى، منها استنباط أصناف عالية الجودة والإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية والتركيز على مشروعات ترشيد مياه الرى والإقراض الزراعي بأنشطة زراعية مختلفة وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لتقليل الفاقد والهدر والإنتاج الحيواني والداجني وتحسين السلالات والتلقيح الصناعي، وكذا التعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة في ضوءً توافر الخبرات لدي مصر وبعض الدول الأعضاء وإتاحة فرص التمويل من المؤسسات الدولية التمويلية مثل البنك الإسلامى للتنمية.

ومن ناحية أخرى أشار “القصير” إلى إمكانية تشكيل فريق عمل من المنظمة للعمل مع وزارة الزراعة ومراكزها البحثية لإعداد مقترح متكامل يخدم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز التجارة البينية للدول الأعضاء، فضلاً عن إمكانية العمل مع المنظمة لتدريب الكوادر البشرية من الدول الأعضاء على الإقراض الزراعي وآليات ضمان المخاطر بالاشتراك مع البنوك المصرية.

حضر اللقاء د. سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور إسماعيل عبد الحميد – مستشار إدارة البرامج والمشروعات بالمنظمة.