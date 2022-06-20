وزير الزراعة يبحث مع «الفاو» جهود مصر في برنامج الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحده “الفاو”، لاستعراض الجهود والحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأشاد القصير بالجهود المشتركة بين وزارة الزراعة والمنظمة، خاصة في برنامج مكافحة دودة الحشد الخريفية، والخطة التي نفذتها مصر بالتعاون مع المنظمة، فضلا عن جهود الفاو، في دعم مشروعات التنمية في مصر خاصة والمنطقة عامة.

واستعرض الوزير ما تم إنجازه من خطة المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية، والتي تم تنفيذها على مستوى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الحملات الاستكشافية التي تتم بالمحافظات المختلفة.

وأشار القصير إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الفاو، وضعت خطة تتواءم مع متطلبات وتوصيات المنظمة في هذا الشأن، حيث اعتمدت على توصيل الممارسات الزراعية الجيدة للمزارعين، وتقليل الفاقد، ونسب الاصابات، فضلا عن المكافحة الحيوية، وتقييم المبيدات المستخدمة وبدائلها، حتى اصبح الوضع مطمئن في مصر.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تنفيذ أكثر من8000 حقل إرشادي على مستوى قرى محافظات مصر، لنقل التوصيات والممارسات الجيدة والحديثة للمزارعين، للوصول الى انتاجية عالية، وزراعة الأصناف الحديثة المقاومة للأمراض والآفات.

ومن جانبه أكد جينج يوان شيا، مدير إدارة إنتاج ووقاية النباتات بالمقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة والذي ترأس وفد المنظمة خلال الاجتماع أن لديه حماسة بالغة للتعرف علي الجهود المشتركة التي تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة ومكتب الفاو بالقاهرة ومشاهدة النتائج علي أرض الواقع، كما أنه سعيد جدا لكون مصر واحدة من النماذج التي يمكن أن يحتذي بها في المنطقة فيما يتعلق بجهود مكافحة دودة الحشد الخريفية وهي من الدول الثمانية الذين تم اختيارهم ليكونوا نماذج إرشادية يحتذي بها علي المستوي الإقليمي وذلك نتاج الجهود التي قامت بها مجموعة العمل الفنية من وزارة الزراعة.

كما أكد أن الجهود التي تبذل الآن هي بمثابة تخطيط استيراتيجي للمستقبل لدعم الأمن الغذائي في ظل التحديات الحالية علي المستوي العالمي.

وأضاف “يوان” أن مسئولية رفع الوعي والمشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات تعد من قصص النجاح الحقيقية للجانب المصري وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تمت للتحكم في دودة الحشد الخريفية، كما تم الاتفاق علي عقد المؤتمر الإقليمي القادم لحماية النباتات في نوفمبر القادم في مصر وفي أحد المحافظات الهامة التي تمت بها انشطة مكافحة دودة الحشد الخريفية وهي محافظة الأقصر، وسيتم مناقشة عدة موضوعات هامة خلال تلك الفعالية ومنها تعزيز استخدام الحلول البديلة للمخصبات الكيميائية والاستخدام الآمن للأسمدة وكذا قطاعات البذور والتقاوي، وأيضا المشكلات المتعلقة بنخيل البلح، وسيتم دعوة ممثلين عن الفاو للقيام بزيارات ميدانية للتجارب وقصص النجاح التي حققتها مصر في هذا الصدد.

حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبعض قيادات الوزارة ومنظمة الفاو.