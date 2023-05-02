وزير الزراعة يبحث مع الغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الالمانية بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.

“القصير” أكد على أهمية الاستفادة من الخبرة الالمانية في مجال التعاونيات ، ومجال استصدار شهادات الكربون وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل اضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.



ومن جانبه أكد “نوتر” ان الغرف التجارية الألمانية تعد من اقدم الغرف التجارية علي مستوي العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من 72 سنة ويمثلها 150 مكتب في اكثر من 93دولة على مستوى العالم.

وأشار الي امكانية قيام الغرفة الألمانية بالقاهرة بتقديم كافة اشكال الدعم الفني للجانب المصري في المجالات التى طرحها وزير الزراعة.