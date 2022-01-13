اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يبحث مع السفير الهندي بالقاهرة سبل دعم التعاون الزراعي

وزير الزراعة يبحث التعاون مع الهند
الصاوي أحمد 1:45 م, الخميس, 13 يناير 22 1:45 م, الخميس, 13 يناير 22

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استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الخميس أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد لدى القاهرة والوفد المرافق له وبحث معه سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات الزراعية المختلفة.

وأكد القصير خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية بين مصر والهند والتي شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشيرا إلى أنه بحث مع السفير الهندي التعاون في مجال الحجر الزراعي والبيطري وزيادة تبادل السلع الزراعية كما تناول اللقاء مناقشة كل أوجه التعاون في مجال البحوث الزراعية والامصال واللقاحات البيطرية والدواجن والأسماك والتدريب والاستفادة من الخبرة الهندية في تصنيع الألبان المجففه وإنتاج الألبان.

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واتفق الجانبان على الإسراع في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية وكذلك تشكيل مجموعتي عمل من الخبراء في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

من جانبه أشاد السفير الهندي بالعلاقات المتميزة المصرية الهندية وأعرب عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أن مصر من أكبر الدول المصدرة للهند.

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حضر اللقاء الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

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بقلم الصاوي أحمد

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