وزير الزراعة يبحث مع «الاستشارية الدولية» تعزيز التعاون في شتى المجالات

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أسمهان الوافي المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية CGIAR والوفد المرافق لها، لبحث علاقات التعاون المشترك وآفاق تطورها في شتى المجالات المرتبطة بالزراعة بحضور بعض قيادات الوزارة.



كما قدم وزير الزراعة التهنئة للدكتورة أسمهان الوافي على توليها منصب المدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية الدولية متمنياً لها النجاح والتوفيق في إدارة شئون هذه المجموعة ومعرباً عن أمله في ان تكون للمجموعة الاستشارية المزيد من آفاق التعاون مع المراكز البحثية المناظرة بوزارة الزراعة خلال الفترة القادمة.

وتناول اللقاء الأنشطة التي تنفذها المجموعة الاستشارية عبر مراكزها المختلفة في مصر بالتعاون مع مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وخلال اللقاء أكد القصير على أهمية أن يتم وضع أولويات الدولة في قطاع الزراعة والمياه في الاستراتيجية الجديدة لمجموعة الــ CGIAR للفترة من 2025 – 2027 في ظل التغير المناخي والشح المائي ومشاكل الملوحة وغيرها.

كما أكد وزير الزراعة على التركيز على البحوث التطبيقية وإنتاج واستنباط أصناف من المحاصيل الاستراتيجية عالية الانتاجية، والاهتمام بالبحوث المتعلقة بحل مشاكل الملوحة والاهتمام بإنتاج المحاصيل العلفية وتطوير وتحسين السلالات في مجال الانتاج الحيواني والاهتمام بالانتاج السمكي. وكذلك تبني استخدام الميكنة الزراعية الحديثة لصغار المزراعين، والاهتمام بتطوير التعاونيات الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية تم إنشاؤها في 1971 وهي مؤسسة علمية غير هادفة للربح لدعم البحث العلمي الزراعي على مستوى العالم خاصة الدول النامية بغرض زيادة دخل صغار المزارعين في المناطق الجافة والبيئات الزراعية الهشة وتضم المجموعة تحت مظلتها 15 من المراكز الدولية ومكاتبها الإقليمية والتي تغطي مجالات البحث العلمي الزراعي في التخصصات المختلفة.