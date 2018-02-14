وزير الزراعة يبحث مع الإيفاد استمرار التعاون للحد من الفقر

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه مع "جيلبرت هونجبو" رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رغبة مصر في استمرار التعاون مع الصندوق من خلال أفكار جديدة مرتبطة بسياسة الحكومة للحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة.وتوجه ا



الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائه مع “جيلبرت هونجبو” رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رغبة مصر في استمرار التعاون مع الصندوق من خلال أفكار جديدة مرتبطة بسياسة الحكومة للحد من الفقر وتنفيذ الأهداف الخاصة بالتنمية الزراعية المستدامة.

وتوجه الوزير بالشكر إلى صندوق الإيفاد، لموافقته على المشروع الجديد الخاص بتعزيز القدرة على الصمود في البيئة الصحراوية، والذي من المقرر توقيعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإيفاد له دور هام وتاريخ طويل من التعاون مع مصر في مشروعات كبرى تستهدف تحقيق التنمية بالمناطق الريفية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي حضره السفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا، امكانية مشاركه الصندوق في مشروعات للتنمية الزراعية الجديدة الكبرى والعملاقة التي تنفذ حاليا في مصر ، كما ناقشا جهود الحكومة في تعزيز التنمية الريفية المتكاملة و انشاء مجتمعات تنموية جديده ، وكذلك المساعدة في تسهيل الوصول إلى مجموعة واسعة من القطاع الاجتماعي والخدمات الإنتاجية من خلال المشاركة مع المجتمعات المحلية و القطاع الخاص، وهو ما يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي و سياساته نحو مشروعات التنمية الريفية المتكاملة لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء.

ومن جهته أثنى رئيس الصندوق على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وخاصة في المناطق الهامشية والأكثر احتياجا، متوجهاً بالشكر الى حكومة مصر على مشاركتها للمساهمة في التجديد العاشر للموارد الخاصة بالصندوق، وتعهدها بالمساهمة في التجديد الاحدى عشر للموارد للسنوات الثلاثة المقبلة بنفس القيمة نظرا لما لديها من مشروعات ناجحة حول العالم.

وأشار إلى أن الصندوق يعد من أول الجهات المانحة التي تعترف بمحنة أصحاب الحيازات الصغيرة على الأراضي الجديدة في مصر، حيث غطى الصندوق بالفعل نحو 65٪ من الأراضي الجديدة خاصة مع المشروع الجديد الخاص بالاستثمار الزراعي المستدام وسبل العيش و التي سوف تتحسن هذه النسبة إلى 87٪ خلال الاعوام الخمسة القادمة.

وفي سياق متصل التقى البنا نظيره السعودي عبدالرحمن الفضلي، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين واتفقا على تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، كما التقى أيضا بممثل حكومة سلطنه عمان ونظرائه بدول الصومال و النيجر و الكونجو الديمقراطية لمناقشه تعزيز التعاون بين مصر وهذه البلدان في المجال الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

جاء ذلك على هامش اجتماعات مجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد)، والذي يعد من اكبر المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويشارك فيه الدكتور عيد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يمثل مصر في هذه الاجتماعات بصفته محافظ مصر في الصندوق.