وزير الزراعة يبحث مع الأمين العام لجائزة خليفة للنخيل التعاون في مجال التغيرات المناخية والخريطة الصنفية

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبد الوهاب زايد الأمين العام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى وبحث معه النهوض بصناعة النخيل، وذلك بحضور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
وتناول اللقاء إطلاق مبادرة دولية مشتركة للمحافظة على واحات النخيل في مواجهة التغيرات المناخية كما تناول أيضا إطلاق الخريطة المناخية لأصناف التمور المصرية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة سوسة النخيل والاستعداد لتنظيم المهرجان الدولي السادس للتمور المصرية بمحافظة أسوان في سبتمبر القادم.
حضر الاجتماع د عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، محمد فهيم مستشار وزير الزراعة لللتغيرات المناخية ومدير مركز التغيرات المناخية، أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي ممثل وزارة التجارة والصناعة.