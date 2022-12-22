وزير الزراعة يبحث مع آلية التعامل مع ملاحظات مجلس النواب

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة لبحث بعض الملفات الهامة، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وبعض رؤساء الهيئات والقطاعات والإدارات، كما حضر الاجتماع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع البرلمان والرد على جميع ملاحظات أعضاء مجلس النواب والواردة في الجلسة العامة للمجلس أول أمس الثلاثاء .



وخلال الاجتماع شدد القصير على ضرورة التعاون مع البرلمان في جميع القضايا التي تهم المواطنين بشكل عام والمزارعين بصفة خاصة وكذلك مشروعات النفع العام والتقنيين.



وزير الزراعة خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة أشار إلى الموضوعات والقضايا ذات الأولوية في القطاع الزراعي ومن بينها بعض توصيات المؤتمر الاقتصادي مثل التوسع في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية قليلة استهلاك المياه وكذلك الاهتمام بالتحسين الوراثي للسلالات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وكيفية مواجهة التفتيت الحيازي وأيضا تطبيق الدورة الزراعية وتطوير التعاونيات والاتحادات وانماط مستحدثة للزراعة التعاقدية وكذلك مستجدات الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وأيضا الخريطة المحصولية المتوافقة مع ظروف التربة والتغيرات المناخية والميزة التنافسية .

كما أشار “القصير” إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم الانذار المبكر والابتكار الزراعي وأيضا علاج مشكلة الملوحة وتدهور الأراضي وخريطة الخصوبة وتحديث الري وكذلك الزراعة العضوية والمركبات الحيوية( مبيدات- اسمدة).



“الوزير” وجه أيضا الاهتمام بالبحوث التطبيقية في مجال تقييم المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية (المعدلة وراثيا) وكذا أبحاث مواجهة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك الاهتمام بالتصنيع الزراعى وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي

اجتماع “القصير” مع قيادات الوزارة بحث أيضا الاستفادة من مخرجات قمة المناخ والتى من أهمها وضع آلية تنفيذية لتقييم وتقدير خسائر وأضرار التغيرات المناخية وأيضا التوسع في إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مع وضع آلية لحصر غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية المسئولة عن الانبعاثات وأيضا التوسع في خدمات الانذار المبكر وكذلك سبل تفعيل المبادرات التي طرحت من خلال القمة مثل ( Nwfe و Fast ).



وزير الزراعة خلال الاجتماع أكد على ضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لها بما يحقق أهداف الدولة في تعظيم أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه