اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يبحث تنمية البحيرات و زيادة إنتاج مصر من الأسماك

اجتمع وزير الزراعة مع قيادات القطاع السمكي
الصاوي أحمد 4:38 م, الجمعة, 20 مارس 20 4:38 م, الجمعة, 20 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الهيئة العامة لتنمية للثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة وذلك لمتابعة أنشطة الهيئة الحالية والمستقبلية ومعوقات حركة العمل بها .

وأكد القصير أنه تم بحث كيفية إدارة الأنشطة الاستثمارية حتى يمكن الاستفادة من الإمكانيات الموجودة لتعظيم الإنتاجية من الأسماك مما يسهم في زيادة الناتج القومي.

وشدد وزير الزراعة على أهمية إدارة الأنشطة بصورة اقتصادية سلمية في المرحلة القادمة واستحداث إدارة تسويق تهدف إلى دراسة السوق أولا بأول وبحث مدى توافر الأسماك بالسوق، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير وكذلك هيكلة الإدارات المختلفة بالهيئة للاستفادة من المقومات البشرية الموجودة بها.

ووجه الوزير بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بازالة كل صور التعديات على البحيرات وتطويرها من أجل تنمية وزيادة الإنتاج السمكي وذلك لرفع متوسط استهلاك الفرد من الأسماك حتى يتواكب مع المعدلات العالمية بالإضافة إلى الاهتمام بالمصايد الطبيعية لزيادة وتنمية إنتاجيتها والمتمثلة في البحر المتوسط والأحمر وخليج السويس.

جدير بالذكر أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في استزراع البلطي والأولى أفريقيا في الاستزراع السمكى الذي يمثل 80% من إجمالي إنتاج الأسماك في مصر والذي يقدر بحوالي 1.9 مليون طن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في 63 منفذ بيع بأسعار مخفضة

الصاوي أحمد 4:54 م, الجمعة, 20 مارس 20

وزير الزراعة: 958.7 مليون جنيه إجمالي تمويل مشروع البتلو لصغار المربين

الصاوي أحمد 2:44 ص, الجمعة, 20 مارس 20

الزراعة: فحص 428 رسالة تقاوي وبذور مختلفة لبيان خلوها من الأمراض

الصاوي أحمد 2:41 ص, الجمعة, 20 مارس 20

الزراعة تصدر 5 توصيات هامة لحماية مزارع الماشية من الطقس السيئ

الصاوي أحمد 2:21 ص, الجمعة, 20 مارس 20

الزراعة تصدر توصيات هامة للوقاية من التأثيرات السلبية للطقس

الصاوي أحمد 12:43 ص, الجمعة, 20 مارس 20

ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في الجيزة خلال أسبوع

الصاوي أحمد 9:43 ص, الخميس, 19 مارس 20