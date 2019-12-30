اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يبحث تحقيق تنمية زراعية شاملة في جنوب سيناء

وزير الزراعة يبحث مشكلات تقنين الاراضي في سيناء
الصاوي أحمد 2:12 ص, الأثنين, 30 ديسمبر 19 2:12 ص, الأثنين, 30 ديسمبر 19

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية شاملة بالمحافظة.

وزير الزراعة بحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تشجيع فرص الاستثمار الزراعي

وناقش الجانبان سبل تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة، من خلال تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني والبيطري لصغار المربيين.

كما استعرض الجانبان موقف المشروعات الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني الجاري تنفيذها بالمحافظة.

وتمت مناقشة سبل تنشيط المشروعات الانتاجية المتوقفة بالمحافظة، وإيجاد الحلول المناسبة لإعادتها من جديد للإنتاج.

وناقش اللقاء إجراءات تقنين الاراضي الزراعية لابناء المحافظة، والتوسع في إقامة مشروعات تنموية فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومنتجات الألبان، ومزارع الإنتاج النباتي المتكامل من الخضر والفاكهة، وخاصة بمدينة طورسيناء.

ومن المقرر أن تكون مدينة طور سيناء السلة الغذائية لجميع أهالي محافظة جنوب سيناء.

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بقلم الصاوي أحمد

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