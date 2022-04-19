عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د كمال عبدالله المدير التنفيذي لشركة القناة للسكر والموفد المرافق له وبحث معه الموقف التنفيذي للمصنع والأرض التابعة للشركة بحضور د محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.

إنشاء مصنع السكر بالمنيا

وتناول اللقاء بحث الجدول الزمني لافتتاح المصنع المقام على مساحة 200 فدان والذي يشمل خطي إنتاج بطاقة إنتاجية حوالي 36 ألف طن سكر يوميا (18 ألف طن لكل خط) والمزمع افتتاح الخط الأول في شهر مايو القادم.

حيث يستوعب المصنع 900 ألف طن بنجر سنويا 500 من إنتاج الأرض التابعة للشركة و400 من خلال الزراعة التعاقدية مع مزارعي البنجر

كما تناول اللقاء أيضا الموقف التنفيذي لاستصلاح واستزراع 180 ألف فدان التابعة للشركة والمستهدف زراعتها بالبنجر باستخدام أحدث أساليب وتكنولوجيا الري والزراعة.



خلال اللقاء أكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي في كافة المجالات خاصة الزراعية، مشيرا إلى أن الاستثمار في مصر آمن وواعد.



القصير وجه بتقديم كافة الدعم للمشروع الذي يعتبر نموذجا يحتذى للمشروعات الإنتاجية والذي يسهم في توفير فرص عمل وكذلك إنتاج سلعة استراتيجية مهمة، كما وجه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية من خلال معهد المحاصيل السكرية وكذلك مجلس المحاصيل السكرية ومعهد الأراضي والمياه، بالإضافة إلى تفعيل منظومة الزراعة التقاعدية بين وزارة الزراعة متمثلة في مركز الزراعة التعاقدية وشركة القناة والبنك الزراعي والمزارعين.



وزير الزراعة وجه أيضا بالاستفادة من المخلفات الزراعية وتفل البنجر في صناعة الأعلاف من خلال التعاون مع معهد الإنتاج الحيواني والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف.