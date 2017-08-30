وزير الزراعة يبحث التعاون في مجال الأمن الغذائي مع المنظمة العربية

الصاوي أحمد: بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات الامن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة. جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، حيث تم التأكيد على أن يشمل التعاون

الصاوي أحمد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والبروفيسور إبراهيم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية تكثيف التعاون بين الجانبين في مجالات الامن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، حيث تم التأكيد على أن يشمل التعاون إدارة استخدامات المياه وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وذلك في ظل ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة.

وأكد وزير الزراعة أن الاستخدام الامثل للموارد المائية والتعامل مع ندرة المياه هو محور أساسي في استراتيجية وزارة الزراعة 2030، لافتاً الى انه تم وضع عدد من البرامج من خلال مركز البحوث الزراعية، تتناسب مع تربية المحاصيل وكيفية التعامل مع شح المياه مثل تربية المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، وتطهير الحشائش والمقاومة البيولوجية للأمراض والآفات النباتية.

وأشار البنا الى تجربة الوزارة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال زراعة القمح على المساطب باستخدام الميكنة الزراعية “السطارات”، لافتاً الى ان استخدام هذه التقنية يوفر حوالي 20 % من المياه و25% من البذور ويزيد الإنتاجية حوالي 20%.

وأوضح وزير الزراعة ان استراتيجية الوزارة تشمل العمل على تقليل الفاقد من الحبوب وتفعيل الزراعة التعاقدية وميكنة الحصاد ونقل وتخزين الحبوب بالصوامع البلاستيكية على مستوى القرى والصوامع المعدنية على مستوى المناطق.

ومن جهته قدم مدير عام المنظمة الشكر لوزير الزراعة على جهوده في انجاح المجلس التنفيذي للمنظمة كذلك الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمصر، مشيراً الى أن المنظمة تعمل على اقامة شراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية مثل: الفاو الاسكوا والايفاد والايكاردا وغيرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية لاسيما في المجالات ذات الصلة بالاستخدام الأمثل لموارد المياه في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأبدى الدخيري رغبة المنظمة في اقامة بروتوكول تعاون ثلاثي بين المنظمة ووزارتي الزراعة والري، للمساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية لاسيما في المجالات ذات الصلة بالاستخدام الأمثل لموارد المياه في التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأكد مدير المنظمة على أهمية توثيق التجارب الناجحة بوزارة الزراعة مثل تجربة زراعة القمح على المساطب لعرضها بالمؤتمر القادم للمنظمة، كذلك الاستفادة من هذه التجارب في الدول العربية.