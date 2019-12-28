اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة يبحث آليات تحصيل مستحقات الدولة

شدد وزير الزراعة على سرعة العمل بالتحول الرقمي والإلكتروني لتسهيل الإجراءات
الصاوي أحمد 7:37 م, السبت, 28 ديسمبر 19 7:37 م, السبت, 28 ديسمبر 19

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع قيادات هيئة الإصلاح الزراعي، بشأن هيكل الهيئة واختصاصاتها، ودورها في خدمة المزراعين وتخصيص أراضي للمنفعة العامة، وما حققته الهيئة خلال العام المنصرم .

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة.

تناول الاجتماع وفقا لبيان وزارة الزراعة، أيضا كيفية وضع آليات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الأفراد والمؤسسات الأخرى .

القصير شدد على سرعة العمل بالتحول الرقمي والإلكتروني، لتسهيل الإجراءات والاهتمام بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .

كما طالب بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والزراعي، التابعة للإصلاح الزراعي، وحصر المشروعات المتوقفة ودراسة أسباب التوقف وعلاجه، وأيضا تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المزراعين.

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بقلم الصاوي أحمد

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