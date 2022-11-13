وزير الزراعة ونظيره الأمريكي يبحثان تسهيل تصدير الموالح ودعم صغار المزارعين

التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع توماس فلساك وزير الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحث معه آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.



“القصير” رحب بنظيره الأمريكى وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين والحضور الكبير للجانب الأمريكي على المستوى الرئاسي والوزاري في شرم الشيخ وبالدعم المقدم من الجانب الأمريكي لمبادرة الزراعة FAST والتي تم إطلاقها أمس في القمة.

من جانبه أشاد الوزير الأمريكي بنجاح مصر في التنظيم الرائع لقمة المناخ مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتمامًا كبيرا بجمهورية مصر العربية وترغب في تعزيز علاقات التعاون معها.



الوزيران بحثا الاستفادة من الخبرة الأمريكية في مجال التعاونيات الزراعية وفى رفع كفاءة صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة كما بحثا ضرورة تكامل المبادرات التى سبق إطلاقها وخاصة مبادرة FAST والتى تركز على تحفيز وحشد التمويل من أجل دعم النظم الغذائية والزراعية ومن هنا يأتي أهمية الترابط والتكامل.



الاجتماع تناول أيضا أهمية تسهيل إجراءات تصدير الموالح والمانجو إلى السوق الأمريكية مع الاستمرار فى بحث موقف الاستفادة من التقاوى الأمريكية.



وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية لإزالة أي عقبات أمام تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية واللحوم.



حضر اللقاء بعض قيادات وزارتا الزراعة في مصر وأمريكا.