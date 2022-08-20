وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يطلقان فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والأرز

أطلق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة الشامية والارز بمحطة بحوث سخا، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة ومركز البحوث الزراعية، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ، حقول المشاهدة للهجن والأصناف الجديدة من المحصولين، والمبشرة مبكرة النضج، والمقاومة للأمراض، والتي تتحمل التغيرات المناخية المختلفة.

وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة، ذات الإتتاحية العالية، لدعم المزارعين، وزيادة دخولهم، وتنمية ثروة مصر الزراعية، فضلا عن التوسع في البحوث التطبيقية، لزيادة الانتاج.

وأكد وزير الزراعة أن القطاع الزراعي يشهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، وبمتابعة دقيقة ومستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل ما يتعلق بملف الامن الغذائي، لافتا إلى أنه في ظل تلك التوجيهات، من المقرر ان تكون كافة التقاوي معتمدة بحلول عام ٢٠٢٣، وذلك ضمن خطط التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية من اهم الدول في مجال استصلاح الصحراء،وهناك عدد من المشروعات القومية الكبرى في هذا المجال والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى الخير، فضلا عن مشروعات الاستصلاح في جنوب الصعيد، ووسط سيناء، كذلك مشروعات توفر المياه من مصادر متعددة، بجانب مشروعات التوسع الراسي لاستناط اصناف جديدة ، عالية الانتاحية، غير شرهه للمياه، مقاومة للامراض والاجهاد البيئي، ومقاومة للملوحة والاحتياجات المائية.

وأكد وزير الزراعة أن مصر لديها مراكز متقدمة في إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، كذلك ملف الصادرات الزراعية المصرية يشهد تنافسية في الاسواق العالمية، وهناك اقبال كبير من مختلف دول العالم، على الصادرات الزراعية المصرية، مطالبا وسائل الاعلام، بعدم الانسياق وراء الشائعات والرد عليها بقوة.

وقال وزير الزراعة إن الوزارة ايضا وفي اطار توجيهات الرئيس السيسي لدعم المزارعين، تم التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من مصانع الاعلاف، لشراء محصول الذرة من المزارعين، باسعار تنافسية، في اطار ضمان تسويق المحاصيل الزراعية لدى المزارعين، بما يساهم في زيادة دخولهم، في اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة. ووجه القصير الشكر للباحثين لجهودهم المبذولة والمشرفة، في تطبيق البحوث الزراعية، لتحقيق الانتاحية العالية، واستنباط المحاصيل الجديدة المبشرة عالية الانتاجية المقاومة للامراض والاجهاد البيئي والملوحة، وغير شرهه في استخدام المياه، معربا عن امله في التوسع في هذه البرامج وتوصيلها للمزارعين.

ومن جهته أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن هناك تعاون مثمر وجاد مستمر بين المحافظة ووزارة الزراعة، في كافة المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، مشيدا بالجهود التي يبذلها الباحثون بمحطة البحوث الزراعية في سخا، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمتكاملة بالمحافظة.

وأضاف القصير أن الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التقاوي المعتمدة والبحوث التطبيقية لزيادة الانتاجية ودعم المزارعين مشيرا الي أن مصر من الدول المتقدمة في انتاجية المحاصيل الاستراتيجية ، وهناك تنافسية في ملف الصادرات الزراعية المصرية ويطالب وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات.