وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان محطة البحوث الزراعية بسخا

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، محطة البحوث الزراعية بسخا، التابعة لمركز البحوث الزراعية. واستمع وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ إلى عرض تقديمي، حول محطة البحوث الزراعية بسخا، باعتبارها أكبر المحطات البحثية على مستوى الجمهورية، ودورها في تحقيق التنمية الزراعية، والأقسام التابعة لها، فضلا عن البرامج القومية للمحاصيل الاستراتيجية.

وتستهدف المحطة استنباط أصناف وهجن للمحاصيل عالية الإنتاجية، موفرة للمياه، متحملة للإجهادات البيئية والحيوية وذات جودة عالية، فضلا عن إنتاج تقاوى المربى والأساس والإشراف على إنتاج المعتمدة، كذلك تطوير وتحديث حزم التوصيات الفنية باستمرار، بالإضافة إلى حل المشاكل التي تواجه الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، ونقل تكنولوجيا الزراعة الحديثة للمزارعين، كذلك الإرشاد والتدريب لجميع المهتمين بالشأن الزراعي.

كما تضم المحطة أنشطة 80 قسما بحثيا تابعة لـ 12 معهدا علميا هي: المحاصيل الحقلية، القطن، المحاصيل السكرية، محطة بحوث البساتين، الأراضي والمياه، تكنولوجيا الأغذية، أمراض النبات، وقاية النباتات، الإرشاد، الاقتصاد الزراعي، الهندسة الزراعية، المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

وتفقد وزير الزراعة، مبنى حفظ تقاوي المربي والأساس للذرة الشامية والبرنامج البحثي بالمزرعة البحثية للتعرف علي الهجن المبشرة من الذرة الشامية الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء و هجن الاستخدامات الخاصة كالذرة السكرية والفيشار . وحضر الزيارة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات الوزارة.

كما يرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور عادل عبدالعظيم والدكتورة شيرين عاصم نائبا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور رضا محمد على مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية، والدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الغدارة المركزية لإنتاج التقاوي ، والدكتور أحمد عظام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، والدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية للمكافحة.