وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يبحثان تطوير بحيرة المنزلة

الصاوي أحمد: بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل تنمية المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها. وبحث الجانبان خلال لقائهما بوزارة الزراعة مقترحاً بتطوير بحيرة المنزلة، وا

الصاوي أحمد:

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سبل تنمية المشروعات الزراعية ومشروعات الثروة السمكية بالمحافظة، بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها.

وبحث الجانبان خلال لقائهما بوزارة الزراعة مقترحاً بتطوير بحيرة المنزلة، والخاص بجمعية جزر بحيرة المنزلة التعاونية الزراعية المتعددة الأغراض بناحية الكنيسة ببحيرة المنزلة.

وبحسب المقترح فيشمل إزالة التعديات الواقعة على المساحات التي تصلح للصيد الحر وإعادة استخدامها للصيد الحر، أما المساحات غير الصالحة للصيد الحر أو كمزارع سمكية تعود الى هيئة التعمير مع تحصيل مقابل إشغال في جميع الحالات من بداية التعدي، وحتى تقرير الوضع النهائي لتلك المساحات، كذلك انشاء مناطق للصيد الحر بالبحيرة، خارج بر القرعة، وبر السهيلي، وبر الحمامات، والضلع، ومنطقة الخزان.

ويشمل المقترح أيضاً انشاء طريق على المجرى الملاحي مع تنفيذ أعمال صناعية في المنطقة، كذلك انشاء كوبري البيئة بمحاذاة منطقة الصيد الحر وحتى منطقة مصر بحر حادوس على الجهة المقابلة، فضلاً عن تطهير مناطق الصيد الحر وإزالة كافة التعديات بجميع أنواعها وتقنين أوضاع المناطق التي لا تصلح للصيد الحر.