وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مزرعة كوم أوشيم



تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزرعة كوم أوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.



ووجه وزير الزراعة بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادي بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بحصر كافة الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أي أصل غير مستغل والبحث عن الفرص البديلة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزير الزراعة، مؤكدا أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية والتنموية بها.



وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدانا وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة إسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة ومكونة من وحدة غسيل الثمار وحدة هرس الثمار وحدة فصل مكونات الثمار وحدة استخلاص الزيت وتقوم أيضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 أفدنة منزرعة زيتون وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية و15 فدان نخيل سيوي بالإضافة إلي 6 أفدنة مشاتل للزيتون .



ورافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.