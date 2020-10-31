وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان مركزين لتجميع الألبان ومشروع الصوب الزراعية

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه طارق رحمي، محافظ الغربية ،ومصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتفقد مركزي تجميع الألبان بقرية نشيل وابشواي الملق بمركز قطور .

واستمع الوزير إلى عرض يوضح لأهم الخطوات التي تتم داخل المراكز بداية من التبريد الذي يتم خلال ساعة والوصول لدرجة حرارة منخفضة لوقف نمو الميكروبات وكل مركز يحتوي على 3 تانكات بإجمالي طاقة استيعابية في اليوم من 60 ل 100طن وذلك بحسب المواسم الصيفية أو الشتوية .

وزير الزراعة أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية لتحسين جودة مراكز تجميع الألبان لضمان جودتها حفاظا على صحة المواطنين مشيدا بالإجراءات المتبعة داخل هذه المراكز ومطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء، مما يمكننا الحصول على الشهادات الدولية من أجل التصدير للخارج .

واضاف القصير ان الوزارة تسعى إلى تطوير 200 مركزا لتجميع الألبان خلال الثلاثة أشهر القادمة من إجمالي 826 مركزا على مستوى الجمهورية مؤكدا أن مراكز تجميع الالبان تستفيد من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة المسيرة 5%

ومن جانبه أشار رحمي أن المحافظة تستهدف وصول كل أماكن التجميع لهذا المستوى وإنتاج ألبان صحية وأمنة باستخدام التقنيات الحديثة، مضيفا أن ستصبح قطور واحدة من أكبر مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهوريةوالجدير بالذكر انه يوجد في محافظة الغربية حوالي 266 ألف رأس ماشية و 350 مركزا لتجميع الألبان.

وتفقد وزير الزراعة ومحافظ الغربية احدى المشروعات الخاصة، بالصوب الزراعية، والتي ينفذها عدد من الشباب بالمحافظة، كنموذج للاستثمار الزراعي، لانتاج المحاصيل باستخدام الاساليب والنظم الزراعية الحديثة، بما يساهم في ترشيد استخدام المياه، وزيادة الانتاجية، وتحقيقي اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

واختتم وزير الزراعة ومرافقوه جولتهم بالمحافظة، بتفقد احدي مصانع عجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة بمركز قطور، والذي ينتج مستخلصات زهرة الياسمين، لاستخدامها في المستحضرات المختلفة.

وكان وزير الزراعة بدأ جولته صباح اليوم لمحافظة الغربية بافتتاح الإدارة البيطرية بكفر الزيات ومركز الارشاد الزراعي بصناديد.

شهد الجولة د احمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين والمهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي والدكتور حاتم كمال مدير الطب البيطري بالغربية.

والدكتور عبدالرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة

وقيادات وزارة الزراعة والمحافظة.