وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الابتكار ونقل المعرفة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وبرافين اجرايوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر.

وأشاد وزير الزراعة خلال تفقده للمركز بخطة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والخاصة بمصر والتي من ضمن اهم أهدافها إنشاء مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة الذي يسهم في نشر التوعية وتوفير فرص عمل ويعمل علي رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وهي الاهداف التي تتوافق مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصرى .

وزير الزراعة والوفد المرافق اطلعوا على نماذج للدورات التدريبية عن تطبيقات المنصه الزراعية واخرى عن الشمول المالي واهميته بالنسبة للعاملين بقطاع الزراعة واستمع لعدد من طلبات السادة المزارعين واصدر تعليمات لقيادات الوزارة بالوقوف على حل كل المشاكل التي يواجها قطاع الزراعة فى محافظة الأقصر ومنطقة الصعيد.

القصير أكد على تفعيل اللجنة التنسيقية لمتابعة أنشطة المركز على ان يكون أول اجتماع لها بمحافظة الاقصر.

ومن ناحيته أكد محافظ الأقصر على اهمية المركز ودوره في توعية المزارعين من خلال الدورات التدريبية المتعلقة بكافة مجالات الزراعة بما يسهم في بناء قدرات العاملين بهذا القطاع .

ولفت الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بالقاهرة إلى أن زيارة وزير الزراعة تعد بمثابة انطلاقة حقيقية للمركز الذي يعمل علي نشر المعرفة ونقل التجارب والخبرات وتحقيق استفادة للمساهمة في التنمية الريفية في محافظات الصعيد .

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‏وعلي هامش جولته بالمركز أجرى وزير الزراعة حوارا مع عدد من المزارعين ناقش خلاله معهم عددا من المشروعات الحديثة التي تتبناها الوزارة كما حث المزارعين علي تبني أنظمة الري الحديث والتقاوي المحسنة ذات الإنتاجية العالية وتوحيد الحيازات الصغيرة بهدف استغلال وحدة الأرض والمياه وزيادة الإنتاج الزراعي .

والجدير بالذكر أن مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ومقره بمدينة الأقصر يعد منصة لتدريب صغار المزارعين بالاقصر ومناطق الصعيد المهمشه كما يعد منطقة مركزية لنقل الخبرات المصرية في الزراعة إلى اشقائنا بدول القارة الافريقية وذلك وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام وتعزيز أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة.

‏ رافق وزير الزراعة في جولته هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواوب وعدد من قيادات وزارة الزراعة في مقدمتهم د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات د.سعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضى د.علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى د.مصطفى عبد الجواد المحاصيل السكرية د.على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة د.سعيد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ووفد برنامج الاغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر .