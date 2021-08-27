اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان حقل زراعة قصب ويشاركان في مؤتمر الري الحديث

وزير الزراعة يتفقد زراعة القصب بالشتلات
الصاوي أحمد 4:45 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 4:45 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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خلال زيارته إلى محافظة الأقصر لتفقد بعض المشروعات الزراعية زار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والوفد المرافق إحدى حقول القصب المزروعة بنظام الشتلات والري بالتنقيط.


جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر تحديث أساليب الري حيث وجه الشكر للقائمين على التجربة وللبنك الزراعي والجهاز المصرفي .

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وقال الوزير إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستخدام أحدث أساليب الري والزراعة التى تسهم في زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية تقوم وزارة الزراعة بالحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه، كما تقوم باستنباط أصناف جديدة من الشتلات والتقاوى والبذور قليلة استخدام المياه قصيرة العمر وتحقق إنتاجية عالية ومقاومة للتغيرات المناخية والامراض وتكون لها مردود اقتصادي كبير على المزراعين.

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‏واضاف القصير أن تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة مشيرا إلى سعي الوزارة إلى تعميم التجربة بعد نجاحها على زراعة القصب في محافظات الصعيد.

‏وزير الزراعة ناشد المزراعين الاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتى توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري.. وقال إن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات.

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‏حضر اللقاء نواب مجلسى الشعب والشورى وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الأقصر.

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بقلم الصاوي أحمد

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