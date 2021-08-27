اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتابعان أنشطة مشروعات التنمية الشاملة ودعم صغار المزارعين

وزير الزراعة يتفقد عددا من المزارع في الأقصر
الصاوي أحمد 5:48 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 5:48 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبرافين اجرايوال المدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة وبرنامج الغذاء العالمى من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، يرافقهم المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.


وشملت الأنشطة التي تفقدها الوزير ما تم تنفيذه في قرية البغدادي في مركز البياضية يمحافظة الأقصر، والتي تشمل محطتين للطاقة الشمسية لري مساحة تصل الى 50 فدان لصغار المزارعين، كما تفقد بعض نماذج للمساقى الفرعية التى تم تطويرها وتصل طولها إلى حوالى 2 كيلو متر والتي كان لها مردود إيجابي على المزارعين، حيث بلغت نسبة الوفرة في المياه أكثر من 20% وكذلك كان لها أهمية فى توفير في استهلاك السولار لدى المزارعين كما أن المحطات الشمسية التي تم تنفيذها تخفض تكلفة ري الفدان طبقا لأقوال المزارعين من 300 جنية للفدان الى 50 جنيه للفدان .

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: استلام أول مليون جرعة لقاح «فاكسيرا- سينوفاك» بعد اتمام مراحل الاختبارات ( صور)

وتفقد وزير الزراعة نموذجين لتوحيد الحيازات المجمعة والمنزرعة باصناف الذرة الرفيعة جيزة 15 وهجين مكة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع التغيرات المناخية وتوحيد الحيازات.

وعقد وزير الزراعة ومحافظ الاقصر لقاء مع المزارعين، حيث استمع الى رأيهم في التحول الى الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، كما تم الإجابة على عدد من الاستفسارات الخاصة بالمزارعين، والاستماع الى مشاكلهم والتوجيه بحلها على الفور، كما استعرض خلال اللقاء جهود الدولة المصرية، في المبادرة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي حياه كريمة.

اقرأ أيضا  «الزراعة» ترفع أسعار 5 أصناف من تقاوي المحاصيل الشتوية

وأكد وزير الزراعة ان الدولة المصرية لا تألو جهدا في دعم صغار المزارعين ودعم الزراعة ودعم قطاع الزراعة لان قطاع الزراعة اثبت انه من القطاعات الأساسية وأحد القطاعات الصلبة التي لم تتأثر بجائحة كورونا، كما وجه شكره لجميع المزارعين الذين الأساليب الحديثة للري، مشيرا الى المبادرة التي تم توقيعها مع وزارة الري ووزارة المالية في مجال تطوير الري الحقلي بقرض حسن بدون فوائد لمدة عشر سنوات.

‏وقال برافين اجرايوال الممثل والمدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في القاهره إن جميع هذه الأنشطة تم تصميمها بما يتناسب مع ظروف جميع المزارعين

اقرأ أيضا  الزراعة: اعتماد المجزر الآلي بالنوبارية للذبيح بغرض التصدير

حضر الجولة د.عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات، د السعيد حماد رئيس جهاز تحسين الاراضى د.علاء غزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى د.على حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة د.سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ‏وبعض نواب البرلمان ووفد برنامج الاغذية العالمي وقيادات الوزارة بالأقصر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط تهريب عدد من العملات الورقية وأجهزة التابلت

السيد فؤاد 6:18 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان حقل زراعة قصب ويشاركان في مؤتمر الري الحديث

الصاوي أحمد 4:45 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

الزراعة في أسبوع.. نشرة الحصاد 53 لأنشطة الوزارة من 20 إلى 26 أغسطس

الصاوي أحمد 3:42 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان مركز الابتكار ونقل المعرفة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

الصاوي أحمد 3:15 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

رئيس الجمـارك يصدر قرار بإعادة هيكلة الموقع الإلكتروني للمصلحة

السيد فؤاد 2:56 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

«المركزي لمتبقيات المبيدات» يختتم فعاليات التدريب الدولي لممثلي عدد من الدول الأفريقية

الصاوي أحمد 2:32 م, الجمعة, 27 أغسطس 21