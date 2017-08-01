وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يبحثان زيادة الاستثمار بالمحافظة

الصاوى أحمدبحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعى بالمحافظة، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها.جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، لمناقشة سبل تطوير القطاع الزراعي، واستغلال كل الموا

الصاوى أحمد

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعى بالمحافظة، بما يساهم فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بها.

جاء ذلك خلال لقائهما بديوان وزارة الزراعة، لمناقشة سبل تطوير القطاع الزراعي، واستغلال كل الموارد المتاحة بها، والتيسير على المزارعين.

وناقش الجانبان سبل القضاء على المعوقات التى تواجه التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج بالمحافظة، وكيفية تذليل العقبات أمام المزارعين، كذلك الاستفادة من الظهير الصحراوي، والاجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد والاشتراطات التى تضمن الجدية، لإحداث تنمية زراعية حقيقية بالمحافظة.

وبحث اللقاء أيضاً تفعيل مبادرة القرية المنتجة بالمحافظة، والتى أطلقتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب، بالاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار البنا الى أهمية المشروع القومى لإحياء البتلو، حيث تم اعتماد تيسيرات وتسهيلات جديدة للمستفيدين منه، وتعديل الغرض من القرض لشراء رؤوس العجول والأعلاف، بدلاً من الأعلاف فقط، لافتاً الى ان ذلك المشروع أيضاً سيوفر فرص عمل جديدة للشباب، كما سيساهم فى تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، وتقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء.