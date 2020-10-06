اقتصاد وأسواق

وزير الزراعة ورئيس شركة الريف المصرى يبحثان دعم مشروع تنمية الـ 1.5 مليون فدان

وقد أكد القصير خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل، بمختلف قطاعاتها وكياناتها التابعة، لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان
الصاوي أحمد 1:04 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20 1:04 م, الثلاثاء, 6 أكتوبر 20

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استقبل اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أمس الأول، بمقر الشركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هنأ خلالها القيادة الجديدة لشركة الريف المصرى الجديد بتولى المسئولية، كما اطلع على رؤية الإدارة الجديدة لتفعيل الأهداف العامة التى قامت من أجلها الشركة، والمنهج العلمى الذى ستنتهجه الشركة كمطور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التى تؤسَّس على الزراعة واستصلاح الأراضى.

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وقد أكد القصير خلال اللقاء على دعم الوزارة الكامل، بمختلف قطاعاتها وكياناتها التابعة، لمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ولشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع، الذى يمثل واحداً من المشروعات القومية الهامة التى تعوِّل عليها مصر الكثير من أجل سد الفجوة الغذائية والزراعية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وخلق مجتمعات ريفية عصرية جديدة.

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كما حرص وزير الزراعة على الاجتماع برؤساء القطاعات بالشركة، وأكد لهم ضرورة العمل يداً واحدة للنهوض بالشركة، والسعى لحل مشاكل المنتفعين بأراضى المشروع، وفق الرؤية والأهداف التى وضعتها القيادة الجديدة للشركة، والمتضمنة تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بأراضى المشروع.

من جانبه، ثمَّن اللواء عمرو عبد الوهاب زيارة السيد وزير الزراعة للشركة وحرصه على الاجتماع بقياداتها، مؤكداً تقديره وإمتنانه للدعم والمساندة التى ستوليها وزارة الزراعة من جانبها للمنتفعين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان الذين تواجههم العديد من المشكلات.

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كما أكد عزمه، وبجانبه العاملون بالمشروع، على تذليل الصعاب وتيسير الإجراءات للمنتفعين، وفتح آفاق جديدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المطلوبة لخلق ريف مصرى جديد.

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بقلم الصاوي أحمد

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