وزير الزراعة: نعمل لحل مشكلات التي تواجه الفلاح في أسرع وقت

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لبحث المشكلات التي تواجه المزارعين، ومتابعة سير العمل بكافة المحافظات، ومستوى الخدمات، حيث نبه الوزير إلى أهمية سرعة معالجة المشكلات المزمنة في القطاع .

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية.

وزير الزراعة: دور الجمعيات الزراعية مهم

وأكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي تقوم به مديريات الزراعة بكافة المحافظات، باعتبارها الذراع التنفيذية لسياسات الوزارة والتي تنفذ الرؤى والخطط والسياسات والاستراتيجيات على أرض الواقع، لافتاً إلى أهمية أن يكون هناك ترابط وتناغم وتواصل مستمر وفعال بين مديريات الزراعة وقطاع الوزارة، فضلا عن التتسيق مع مديريات الإصلاح الزراعي ومديريات الطب البيطري، وذلك للعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارع في أسرع وقت.

ووجه القصير بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين في الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فوراً على ارض الواقع.

وأشار إلى أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الإرشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بأن هناك دور حقيقي للجمعية الزراعية.

وشدد الوزير على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك في المهد قبل تفاقمها، مشيراً إلى أنه لا مجال للمجاملات، وأن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة العمل على دعم الفلاح، وتحقيق التنمية الزراعية.