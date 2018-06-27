وزير الزراعة: نعاني من الشح المائي.. ونعتمد على الآبار الجوفية

الصاوي أحمد قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن مصر تعاني من شح مائي، إذ أنها تعد الأعلى في زيادة السكان حول العالم. وأضاف أبو ستيت، خلال مؤتمر الصحفي، لانعقاد الجمعية العمومية للمركز العربي للدراسات…

الصاوي أحمد

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن مصر تعاني من شح مائي، إذ أنها تعد الأعلى في زيادة السكان حول العالم.

وأضاف أبو ستيت، خلال مؤتمر الصحفي، لانعقاد الجمعية العمومية للمركز العربي للدراسات المناطق الجافة والقاحلة – بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر تعتمد بشكل اساسي على مياه الآبار، ويتساقط عليها ما يقرب من 150 ملليمتر مياه أمطار على مدار العام، مطالبًا بتدافر الجهود للحد من تلك الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يستهلك مايقرب من 80٪من موارد مصر المائية، مؤكدًا أن الحمل ثقيل والمطالبة بتحضير الصحراء مع التقليل من الاستهلاك المائي.

كان الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأرضي، افتتح اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، اليوم الأربعاء، نيابة عن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب.