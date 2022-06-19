وزير الزراعة : نستهدف تطوير 862 مركزًا لتجميع الألبان

أكد السيد القصير، وزير الزراعة أن حجم المستفيدين خلال حكم الرئيس السيسي من مشروع البتلو يبلغ 19 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه لعدد رؤوس حوالي 460 ألف رأس ماشية.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، حيث تم تطوير 212 مركز منها 46 مركز ضمن المرحلة الاولى لحياة كريمة.

وأضاف الوزير أن حجم مليار استثمارات في الثروة الداجنة بلغت 100 مليار جنيه وإنتاج 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفائض للتصدير.

وكشف أنه تم النجاح في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، ما يساهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيي والفني والمالي لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق كما تم تخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

وكشف أنه تم المشاركة في إنتاج اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبحث وهيئة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.