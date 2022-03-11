وزير الزراعة: نستهدف إنتاج 60 مليون زريعة سمكية سنويا من بحيرة ناصر

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال زيارته إلى محافظة أسوان اليوم بعض المشروعات الزراعية ورافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء أ ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مفرخ جرف حسين السمكي بأسوان يرافقهم الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية.



وقال القصير إن الهدف من الزيارة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية الثروة السمكية.



وأشار إلى أن المساحة الكلية لمفرخ جرف حسين تبلغ 55 فدانا وتتكون من عدد 220 حوضا بمساحات مختلفة منها 40 حوضا 300م وعدد 180 حوضا 200م كما يوجد 16 حوضا ترابي بمساحات مختلفة منها 10 احواض بمساحة فدان و6 احواض بمساحة 2 فدان وتستهدف رفع كفاءة المفرخ بعد الانتهاء من تطويره إلى 60 مليون زريعة سنويا.

‏القصير أشاد بجهود العاملين في المفرخ وشدد على ضرورة تطبيق كافة إجراءات الرقابة والحوكمة والانضباط في كافة مراحل الزريعة.



وقال إن هناك خطة لرفع كفاءة وزيادة الإنتاجية في المفرخات السمكية الثلاثة في محافظة أسوان (جرف حسين وتوشكى وصحاري) وذلك بهدف تنمية بحيرة السد العالي ومضاعفة إنتاجها والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الصيادين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأضاف القصير أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية وتطوير الثروة السمكية والبحيرات المصرية لتحقيق أعلى استفادة منها من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وقال وزير الزراعة إنه وبالتعاون مع وزارة القوى العاملة سوف نضم الصيادين ببحيرة ناصر إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحية وصرف مستحقاتهم خلال فترة منع الصيد .

وأشار إلى أن مصر في السبع سنوات الماضية شهدت مشروعات عملاقة في مجال الثروة السمكية في الفيرز والديبة وغليون ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك مؤكدا أن مصر حاليا تحتل المركز الاول في الاستزراع السمكي أفريقيا والثالث علميا في إنتاج البلطي.



من ناحيته أعرب اللواء اشرف عطية محافظ أسوان عن ترحيبه بزيارة وزير الزراعة للمحافظة والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس السيسي الاهتمام بالاستزراع السمكي في أسوان مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة لا تهدف فقط إلى تحسين البنية الأساسية ولكن أيضا انشاء مشروعات إنتاجية تساعد المواطنين في إيجاد فرص عمل بالقرب من محال إقامتهم وتسهم في رفع مستوى معيشتهم.



“عطية” أكد أيضا أن أجهزة المحافظة سوف تتعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ قرار وقف الصيد في بحيرة السد العالي لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 15 مارس الجاري ولمدة ثلاثة خلال تكاثر الثروة السمكية وأيضا منع الصيد الجائر.



والجدير بالذكر أن وزير الزراعة يقوم حاليا بزيارة إلى محافظة أسوان يتفقد خلالها بعض مشروعات الثروة السمكية وايضا يتابع المشروع القومي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات باستخدام أساليب الري الحديثة.



حضر الجولة بعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة أسوان.