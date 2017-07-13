وزير الزراعة: نستهدف إنتاج 142 مليون دجاجة إضافية

المال - خاصعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً، بالدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونواب الوزير، لمتابعة الخطوات المتعلقة بالتوسع في مشروعات الاستثمار الداجني، فى إطار خطة الدولة تنمية هذا القطاع الهام. يأتي ذلك استكمالاً للقاءات التي ع

المال – خاص

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً، بالدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونواب الوزير، لمتابعة الخطوات المتعلقة بالتوسع في مشروعات الاستثمار الداجني، فى إطار خطة الدولة تنمية هذا القطاع الهام.

يأتي ذلك استكمالاً للقاءات التي عقدها رئيس الوزراء، من أجل تلبية احتياجات المستثمرين من أراضٍ لإقامة مشروعات جديدة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأراضى التى اقترحتها المحافظات لتخصيصها لإقامة تلك المشروعات والمساحات المطلوبة من المستثمرين، وبحث الأسعار المقترحة لطرح تلك الأراضي.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة الموضوعة تهدف إلى إنتاج 142 مليون دجاجة إضافية، بما يعادل 210 ألف طن لتلبية احتياجات السوق المحلى تدريجيًا وإمكانية التصدير مستقبلًا، مؤكداً السعي للانتهاء من تلك المشروعات وبدء الإنتاج منها في أسرع وقت ممكن.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية التركيز على إقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق البعيدة عن الكثافات السكانية، وفي المحافظات التى بها وفرة أكبر من الأراضى، وبحيث يكون هناك مناطق عازلة، ومراعاة الملاحظات التى أثيرت فى الاجتماع بحيث يتم عرض رؤية متكاملة لتطوير الإنتاج الداجني على اجتماع مجلس الوزراء المقبل، بما يشمل الإجراءات التي يتم تنفيذها، والأهداف المطلوب تحقيقها للوفاء بالاحتياجات المحلية على المدى القصير والتصدير في مرحلة لاحقة.

وعلى جانب آخر، اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على التفاصيل الخاصة بمعرض أجرينا الدولي الذي يفتتحه اليوم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتًا إلى أن المعرض الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، يهدف إلى تحقيق التواصل بين كافة المختصين في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، من الشركات المحلية والأجنبية، كما يتيح فرصة ذهبية لطرح الفرص المتاحة في هذه المجالات على المستثمرين، لاسيما ضمن مشروع إنتاج البتلو الذي تتبناه الحكومة ويحظى بتقديم تيسيرات لمساندة صغار المربين.

وأضاف الوزير أن المعرض يضم أيضاً بين جنباته كل ما يخص الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي من مستلزمات كالأعلاف وتجهيزات المجازر والمصانع والمفارخ والأقفاص السمكية وغيرها، لافتاً إلى المعرض يهدف للتوسع في تلك المشروات لتلبية الاحتياجات المحلية من اللحوم بمختلف أنواعها وتخفيف الاستيراد لحفاظ على العملة الصعبة.