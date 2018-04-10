وزير الزراعة: ندرس استصلاح 50 ألف فدان شرق العوينات

وكالات:قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الثلاثاء، إن هناك تعاونا كبيرا وتشاورا دائما بين مصر ومختلف الدول العربية لدفع عملية الاستثمار الزراعى.وأضاف وزير الزراعة فى تصريحاته بعمان على هامش اجتماع مجلس المساهمين فى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بمركز الم

وكالات:

قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الثلاثاء، إن هناك تعاونا كبيرا وتشاورا دائما بين مصر ومختلف الدول العربية لدفع عملية الاستثمار الزراعى.





وأضاف وزير الزراعة فى تصريحاته بعمان على هامش اجتماع مجلس المساهمين فى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات فى منطقة البحر الميت بالأردن، إنه تم الاتفاق مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى على دراسة استصلاح 50 ألف فدان شرق العوينات، وإقامة مصنع كبير للقاحات البيطرية فى مصر.

وأشار إلى أنه جارى إعداد دراسة فنية واقتصادية للمشروعين، وسيتم إرسال مندوبين من قبل الهيئة للتشاور بشأن أماكن الأراضى المتاحة لتنفيذهما.

وأكد أن مصر عضو أساسى فى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، ومن أقدم المساهمين فيها، مشيدا بالدور الذى تلعبه الهيئة فى تعزيز مناخ الاستثمارات الزراعية فى الدول العربية.

ووافق مجلس المساهمين فى الهيئة اليوم على ترؤس الدكتور عبد المنعم البنا، المجلس للدورة 2020، والتجديد لرئاسة مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبيد المزروعى لفترة ثانية.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص استثمارات فى الهيئة خلال العام الجديد بقيمة 9.9 مليون دينار كويتى، وكذلك الموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة واحد بالمائة من رأس المال.

وولفت إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس مساهمى الهيئة، مراجعة الاستراتيجيات والاحتياجات المطلوبة، وما يتماشى مع مناخ الاستثمار فى الدول العربية.