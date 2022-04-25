تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، عددًا من حقول محصول القمح، بمركزي قها وبنها بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك ضمن المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد محصول القمح، على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتشجيع مزارعي القمح، وتسهيل اجراءات عمليات الحصاد والتوريد، وزيادة دعم المزارعين.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تولي محصول القمح اهتماما كبيرا، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ولذا تم الاعلان عن سعر استلامه من المزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كافي لتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر منح حافز إضافي، للمزارعين لتشجيعهم على توريد المحصول، فضلًا عن تسهيل إجراءات التوريد، وسرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم.

واشار الوزير الى إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم بلغت حوالي 3.65 مليون فدان، بزيادة عن الاعوام السابقة بحوالي 250 الف فدان، لافتا الى ان الإنتاجية المتوقعة حوالي 10 ملايين طن والدولة تستهدف استلام من 5.5 الى 6 ملايين طن من المزارعين هذا العام.

وأكد القصير ان الدولة نجحت مؤخرا في زيادة السعة التخزينية لمحصول القمح، نتيجة المشروع القومي للصوامع الذي اطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستقبال كميات كبيرة من المحصول من المزارعين، لافتًا الى ان القمح الذي يتم توريده إلى الدولة يعود إلى المواطنين في صورة رغيف مدعم مناشدا المزارعين على توريد المحصول بحد أدنى 12 إردبا للفدان.

وقال وزير الزراعة، ان تأخر عمليات الحصاد هذا الموسم، جاءت بسبب التغيرات والتقلبات المناخية التي شهدتها البلاد، لافتا الى ان ذلك جاء بنتائج ايجابية على انتاجية المحصول، وزيادتها، لافتا الى ان هناك متابعة مستمرة لعمليات الحصاد والتوريد وضمان التيسير على المزارعين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير التوريد.

ومن جهته قال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ان هناك متابعة ومستمرة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لمزارع القمح والحقول، وعقد ندوات ولقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول، لافتا الى انه لمس من مزارعي المحافظة، خلال تلك اللقاءات القبول والحماس والوطنية والاستعداد لتوريد المحصول.

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واشار الهجان، الى ان اجمالي المساحه المنزرعة بالمحافظة من محصول القمح هذا الموسم، بلغت حوالي، 50150 فدانا، وانه يجرى حاليا عمليات الحصاد والتوريد، حيث بلغت المساحه التي تم حصادها حتي تاريخه حوالي 600 فدان، وانه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان لأكثر من عشرين اردب، لافتا الى المحافظة تستهدف توريد 90 ألف طن بواقع 12 اردبا للفدان ومن المتوقع إن تزيد كميه التوريد عن المستهدف، وذلك بعد زيادة السعة التخزينيه للصوامع والشون بالمحافظة الى اكثر من227 الف طن.

رافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل الاشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، ودكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومحافظة القليوبية